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Елена Розинко
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В регионе Хельсинки продлили коронавирусные ограничения

Хельсинки, 1 ноября.

ФОТО: LEHTIKUVA/via REUTERS

Сегодня координационная группа региона Хельсинки по борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции провела пресс-конференцию по поводу продления карантинных мер и продлила ограничения на три недели, пишет Yle.

По словам Мякиярви, ограничения начали действовать в середине декабря, однако в то же время из-за праздников снизилось количество проводимых тестов. Это не позволяет понять настоящую картину распространения вируса.

Вапаавуори сообщил, что, несмотря на некоторые улучшения и начало вакцинации, расслабляться не стоит, особенно во время угрозы нового штамма коронавируса. Все ограничения, действовавшие в декабре, продлеваются на три недели, то есть до конца января 2021 года.

Полный список этих ограничений можно найти здесь. В первую очередь они касаются закрытия или ограничения работы публичных мест и запрета на массовые собрания.

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