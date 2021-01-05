В регионе Хельсинки продлили коронавирусные ограничения

По словам Мякиярви, ограничения начали действовать в середине декабря, однако в то же время из-за праздников снизилось количество проводимых тестов. Это не позволяет понять настоящую картину распространения вируса.

Вапаавуори сообщил, что, несмотря на некоторые улучшения и начало вакцинации, расслабляться не стоит, особенно во время угрозы нового штамма коронавируса. Все ограничения, действовавшие в декабре, продлеваются на три недели, то есть до конца января 2021 года.