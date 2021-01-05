В больнице возник очаг заражения: все началось с одного пациента

«К сожалению, спокойное время для Куресаареской больницы прошло вместе с Рождеством», - сказал Saarte Hääl член правления Курессаареской больницы Мярт Кылли.

По его словам, 23 декабря у пациента, который ранее был на лечении в больнице на материке, диагностировали коронавирус. После этого на карантин закрыли все отделение в Курессаареской больнице, где инфицированный находился на лечении.

По словам Кылли, они были вынуждены открыть коронаотделение раньше запланированного.

Через неделю после первого случая на коронавирус были протестированы и пациенты других отедлений. 31 декабря выяснилось, что было еще семь зараженных.

«После завершения периода изоляции 10 января мы надеемся начать отправлять пациентов домой в зависимости от их состояния», - сказал член правления, заведующий лечебной частью Курессаареской больницы Эдвард Лаане.

В коронаотдельение Курессаареской больницы также был привезен один зараженный человек с материка.

«Мы обязаны принимать коронапациентов и с материка, - сказал Кылли. - По всей вероятности, они должны быть связаны с Сааремаа».

Зараженных коронавирусом с Сааремаа на лечение в больницы на материке больше не отправляют.

По словам Кылли, на уровень заражения на Сааремаа, безусловно, повлияло передвижение людей по время праздников.

Коронавирус был диагностирован и у нескольких работников больницы, которые сейчас находятся в самоизоляции. Один из зараженных — врач. «К счастью, у этого врача были минимальные контакты с коллегами и пациентами, поскольку специфика его работы предполагает, что он работает один», - сказал Кылли.

Поскольку число зараженных в ближайшее время может вырасти, до 13 января в Курессаареской больнице приостановлены плановые операции с общим наркозом. «С каждым пациентом это будет обговорено отдельно», - отметил Кылли.

Плановые приемы и химиотерапия продолжатся по плану.

«Мы беспокоимся насчет статистики зараженный на ближайшие дни», - сказал доктор Эдвард Лаане, по словам которого, дополнительные ограничения в больнице зависят об распространения вируса в уезде.