Ирья Лутсар призвала обсудить увеличение срока между двумя прививками от коронавируса

По оценке Лутсар, временной интервал между двумя дозами можно обсудить. Например, по ее словам, англичане увеличили этот интервал до двенадцати недель, датчане говорили о шести неделях. «Я знаю, что Ирландия обсуждала это», — добавила Лутсар, отметив, что, например, по словам главы Ирландского комитета по иммунизации, было невозможно увеличить интервал между дозами из-за недостатка данных.

«Я согласна с Лекарственным департаментом, что у нас есть данные тех случаев, когда люди получили вторую дозу на 21-й день», — отметила Лутсар, однако констатируя, что в исследовании участвовали также те, кто получил только одну дозу и за кем больше не наблюдали.

«Так что мы не знаем, что с ними и как у них все прошло. Мы могли бы это обсудить, но не реализовывать, пока не будем уверены, что никому этим не навредим», — сказала Лутсар.

Что происходит с теми, кто пропустил вторую дозу вакцины, например, из-за того, что заболел после первой инъекции? По словам Лутсар, такие случаи редки, но не исключены. «Те, кто делают прививки сегодня, должны учитывать, что первые десять или двенадцать дней они ничем не отличаются от тех, кто не был вакцинирован», — констатировала она.

Вторая доза повышает эффективность антител, объяснила Лутсар. По ее словам, у участников исследований были очень разные концентрации антител после первой дозы — у некоторых низкие, у некоторых высокие. Вакцина от коронавируса не рекомендуется больным или выздоравливающим людям.