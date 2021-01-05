Вт, 5.01.2021
Хуже, чем в Ида-Вирумаа, ситуация лишь в четырех странах ЕС: Люксембурге, Хорватии, Литве и Словении. Криста Фишер
Криста Фишер
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Латвия опередила Эстонию по числу подписей за зарплату гражданина ЕС
1 мин для прочтения

Латвия опередила Эстонию по числу подписей за зарплату гражданина ЕС

Деньги. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

Европейскую гражданскую инициативу о введении базового безусловного дохода, или зарплаты гражданина для всех проживающих в Европейском союзе людей в Латвии поддерживают активнее, чем в Эстонии — в течение дня во вторник добавилось 408 подписей и на сегодня составляет 2011, это третий результат по ЕС.

В Эстонии к 17 часам во вторник было дано 1759 подписей, сообщил эстонский координатор кампании Яанус Нурмоя.

По его словам, такой приток подписей в Латвии обеспечила полностью или в значительной мере аудитория русскоязычных СМИ, поскольку именно на русскоязычном портале TVNET во вторник был опубликован обзор новостей о растущем интересе к зарплате гражданина в Эстонии и в Латвии. Неделей раньше лавину подписей в Латвии вызвала публикация на портале apollo.lv о большом урожае подписей в Эстонии. На следующий день в Латвии было подано 1247 подписей.

В конце декабря 2020 года Нурмоя сообщил BNS, что в Эстонии также была лавина подписей — она последовала за новостями о том, что инициатива собирает подписи вяло, и из-за пандемии срок сбора подписей под Европейскими гражданскими инициативами был продлен до 25 декабря 2021 года. 

Если в течение года в поддержку инициативы удастся собрать миллион подписей европейцев и при этом их минимально необходимое количество будет собрано в семи странах ЕС, инициативе дадут дальнейших ход.

За новостью в Postimees последовала оживленная дискуссия на странице издания в Facebook. Если утром в воскресенье, 27 декабря было ровно 900 эстонских подписей, то к концу дня их стало 1036.

Эстония — одна из семи стран ЕС, ближе всего подошедших к национальному минимуму подписей инициативы по зарплате граждан. Эстонский минимум подписей составляет 4935 подписей. 

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back