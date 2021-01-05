Коронавирус атаковал очередной дом призрения
В центре по уходу и лечению Лыхавере, волость Пыхья-Сакала, обнаружен очаг коронавируса. Заразились 21 пациент и двое сотрудников. Вирус в доме призрения обнаружили первого января, ситуация под контролем.
В центре по уходу и лечению Лыхавере, волость Пыхья-Сакала, обнаружен очаг коронавируса. Заразились 21 пациент и двое сотрудников. Вирус в доме призрения обнаружили первого января, ситуация под контролем.
Руководитель Марика Тирмасте подтвердила, что в центре по уходу и лечению Лыхавере действительно заразились коронавирусом сотрудники и клиенты. "Сейчас мы очень спешим. Мы создаем здесь COVID-зоны и контактные зоны. С каждым днем зараженных все больше", - сказала она порталу Sakala в телефонном разговоре.
Первого зараженного в доме призрения Лыхавере обнаружили первого января, инфекцию принес сотрудник. "Один работник чувствовал себя плохо, отправили его на тестирование и выяснилось, что он коронаположительный", - сказала она.
По словам Тирмасте, заразился 21 клиент. "В настоящий момент у нас нет клиентов в тяжелом положении", - сказала она.
Также заболели двое сотрудников. Руководитель заверила, что со сложившийся ситуацией справились.
Всего в доме призрения Лыхавере 75 клиентов.