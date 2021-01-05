Песков объяснил, что Путин хороший и лишь иногда жестокий и беспощадный

Во время интервью "Соловьев Live", которое ведет один из самых рьяных пропагандистов Кремля, Песков утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина хорошим человеком: "Да". На вопрос о том, может ли Путин, по его мнению, совершить преступления, в которых его обвиняют, Песков ответил: "Нет". Он также добавил, что если бы гипотетически допускал такое, то не работал бы на своем посту.

Песков также добавил, что Путин стал более непримирим к негативным проявлениям и к некомпетентности, он может быть жестоким по отношению к тому, что в его понимании греховно: к предательству, воровству, цитирует пресс-секретаря главы государства госинформагентство РИА "Новости".

"Ну в каком-то плане конечно, он же развивается. Он же человек. Он стал гораздо более непримирим к каким-то негативным проявлениям. Он стал гораздо более непримирим к некомпетентности", - сказал Песков, отвечая на вопрос, изменился ли Путин.

"В то же время к каким-то ошибкам людей - людей, которые совершают ошибки работая, можно совершать ошибки, ничего не делая, и это непростительные ошибки, а если хочешь работать и ошибаешься, так бывает, и это не преступно", - добавил Песков.

На вопрос, не жестокий ли человек Путин, Песков сказал, что "если брать предательство, если брать воровство, он жестокий, он беспощадный. "То есть к тому, что в его понимании является вот греховным таким, это как я вижу, да, он жестокий", - отметил пресс-секретарь президента.

Что касается "войны башен" в администрации президента, то ее нет, а существуют споры и разные точки зрения, сообщил пресс-секретарь главы государства. "Это все сильно преувеличено. Существуют, конечно, споры - жаркие споры, жесткие споры, существуют разные точки зрения на то, как и что нужно делать, как и что нужно предлагать президенту, какие нужно элементы предложить президенту, озвучить и так далее. Эти споры есть, но это никоим образом не является "войной башен". Это все уже преувеличение", - сказал Песков в интервью "Соловьев Live".

По его словам, администрация - это живой организм, который "работает во имя одной единственной цели - обеспечить работу президента". При этом "иногда кому-то не нравится то, что делает одно направление, кто-то считает, что это наносит ущерб происходящему процессу", но разногласия - это часть рабочего процесса, добавил пресс-секретарь.

"Есть некий совещательный формат, или каждый, кто занимается своим направлением, докладывает президенту. Но всегда можно доложить и альтернативную точку зрения", - отметил Песков.