Что известно ⟩ Приход Lidl в Эстонию окутан завесой тайны

Магазин OÜ Lidl Eesti Pärnu, дочерняя фирма международного торгового гиганта Lidl, после нескольких судебных процессов быстро строит здание на участке по адресу Рижское шоссе, 106.

Город и предприятие также продлят улицу Суур-Йыэ от улицы Лао до Папинийду. Строительство отрезка улицы уже ведется.

Когда упомянутый участок будет завершен, можно будет ехать с улицы Папинийду до Суур-Йыэ напротив съезда на Каубамаяка. Новый участок дороги ведет от улицы Папинийду к мотелю Reldor, то есть к перекрестку улиц Лао и Суур-Йыэ.

Однако пресс-секретарь Lidl Estonia Катрин Сеппель не захотела объявлять, когда новый магазин откроет свои двери. «В настоящее время мы не хотим разглашать дату открытия, но жители Пярну могут быть уверены, что мы будем держать их в курсе событий по мере приближения этого момента. Добавлю, что мы всегда открываем несколько магазинов Lidl одновременно», - сказала она.

Однако есть некоторые наводки относительно планов сети магазинов. Так, в сентябре прошлого года пресс-секретарь Пярнуской городской управы объявил, что строительство магазина и нового участка улицы должно быть завершено не позднее начала июля 2021 года.

Магазины Lidl все еще строятся во многих городах Эстонии, например, Tartu Annelinna Lidl также должен быть завершен к июлю этого года.

Кроме того, за последний год Lidl нанимает сотрудников по всей стране. В конце прошлого года портал вакансий CV Keskus сообщил, что, по их данным, Lidl Estonia является самым популярным работодателем в сфере торговли продуктами питания в Эстонии: соискателей работы больше всего интересовали предложения этой компании.

Еще в прошлом году AS OG Elektra объявила о намерении открыть первый продуктовый магазин в летней столице. Ранее компания сообщила, что магазин будет располагаться в здании по адресу Метса, 13a в районе Май, где уже около 20 лет располагался Perona Bowling.