Для детей, не посещающих детсады, введут обязательный контроль уровня развития

Например, в волости Ляэне-Нигула около десятка детей не ходят в детский сад, и, по словам волостного старейшины Микка Лыхмуса, у волости нет обзора их развития: «Я лично считаю довольно хорошим планом, что все дети волости находятся на орбите интересов волости и школы уверены, что знают, с какими проблемами, заботами, уровнями развития ребенок к ним придет», - сказал Лыхмус.

Однако руководитель Таллиннского департамента образования Андрес Паюла считает, что понятно, что проблемных детей хотят заметить как можно раньше, однако это не должно быть обязательным.

«То, что войдет в закон, на самом деле является обязательством родителя один раз в год приходить со своим ребенком в место, согласованное местным самоуправлением, в детский сад или в центр опорных услуг образования, чтобы оценить уровень развития ребенка», - пояснила вице-канцлера Министерства образования Кристи Винтер-Немвальтс.