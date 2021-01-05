Раскритиковавший план вакцинации чиновник оспаривает свое увольнение

Руководитель отдела коммуникаций Департамента здоровья Симмо Саар, рассказавший о недостатках плана вакцинации в эфире передачи Postimees и на Kanal 2, затем получил 28 декабря уведомление о расторжении своего трудового договора. «Я не согласен с его содержанием. В моем уведомлении об увольнении было что-то вроде того, что мои выступления поставили под угрозу общественную безопасность и общественное здоровье. Каким образом я поставил все это под угрозу? Я всегда был сторонником вакцинации. Моя проблема не в том, что я плохо говорю о вакцине, я спрашиваю, почему мы не можем сделать это быстрее. Почему мы не подготовились и не поработали, может, кто-то мог бы на мгновение задуматься об ответственности. Как это может поставить под угрозу чье-то здоровье?» - говорит Симмо Саар, по словам которого, вменяемое ему в вину распространении ложной информации о Департаменте здоровья не соответствует действительности.