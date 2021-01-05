Подозреваемый задержан ⟩ В ласнамяэской квартире 80-летний мужчина застрелил 36-летнюю женщину

Сегодня вечером, незадолго до восьми часов, полиция получила сообщение из расположенной на улице Юмера в Ласнамяэ квартиры, поскольку оттуда доносилась стрельба. В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, женщина скончалась от травм в больнице.