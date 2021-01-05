Подозреваемый задержан ⟩ В ласнамяэской квартире 80-летний мужчина застрелил 36-летнюю женщину
Во вторник вечером в Центр тревоги сообщили о стрельбе в ласнамяэской квартире. Полицейские задержали подозреваемого 80-летнего мужчину.
Во вторник вечером в Центр тревоги сообщили о стрельбе в ласнамяэской квартире. Полицейские задержали подозреваемого 80-летнего мужчину.
Сегодня вечером, незадолго до восьми часов, полиция получила сообщение из расположенной на улице Юмера в Ласнамяэ квартиры, поскольку оттуда доносилась стрельба. В квартире была обнаружена 36-летняя женщина с огнестрельными ранениями, которую скорая помощь доставила в больницу в тяжелом состоянии. К сожалению, женщина скончалась от травм в больнице.
"По первоначальным данным, 80-летний мужчина стрелял в 36-летнюю женщину. Мужчина уехал с места происшествия на автомобиле, однако полицейские быстро установили его местонахождение и задержали в Мустамяэ", - сказал оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани.
На месте происшествия работают полицейские, точные обстоятельства произошедшего выяснятся в ходе уголовного производства.