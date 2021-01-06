Анна Леванди: мы боялись, что потеряем целые плеяды спортсменов

Я не стесняюсь рабатать по системе Станислава Жука
Европе не хватает таких соревнований, как внутри России
Наши программы – уже не вчерашний, а завтрашний день
Лучшим тренером года недавно признали известную в прошлом фигуристку Анну Леванди (Кондрашову), чья ученица Эва-Лотта Кийбус заняла в минувшем году седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию и успешно выступила на ноябрьском этапе Гран-при в Москве.
Большое преимущество Этери передо мной заключается в том, что у нее – огромный выбор. Вся Россия готова работать на нее. Она выбирает бриллианты и шлифует их до совершенства. Мы не можем себе позволить такой роскоши, принимаем всех желающих и работаем со всеми – одаренными и не очень.
Селекцию мы не проводим. Что поделать? Таковы наши условия. Я не жалуюсь и благодарна за все, что у нас есть.
Эву-Лотту Кийбус я тренирую уже 12 лет, Лена Глебова занималась у меня 10 лет. Мы пестуем таланты с малых лет.
– Вы уже 20 лет на тренерском поприще. Имена ваших учеников – Эва-Лотта Кийбус, Елена Глебова и Наталья Забияко – говорят сами за себя…
– Моя нынешняя награда – это признание того, что в наших условиях удалось вырастить спортсменов, о которых говорят в мире фигурного катания, которых знают поименно по их катанию и достижениям. Мне очень приятно, что мой терпеливый и кропотливый труд был оценен. Это дает силы работать дальше и верить, что я на правильном пути.
– В течение года соревновательная практика прерывалась уже дважды. Как это отражается на форме спортсменов и тренировочном процессе?
– У меня никогда руки не опускались.
Конечно, обидно, когда у твоей ученицы Эвы-Лотты Кийбус уже упакованы чемоданы и в этот день отменяют Чемпионат мира.
– Особенно женское одиночное, где пару лет простоя могут вылиться в катастрофу…
– Именно, в катастрофу! В той же России спортсмены тоже никуда не выезжают, но у них внутренняя конкуренция настолько высока, что с каждым выступлением внутри страны уровень их технической готовности только растет.
Европе, где каждый замкнулся в своей стране, таких соревнований сейчас очень не хватает.
Осталась последняя стометровка, которая должна привести фигуристов к Олимпийским играм. Надеюсь также, что в конце января состоится Чемпионат Эстонии, а в феврале – Tallink hotels cup 2021.
– Адаптировался ли спорт высоких достижений к пандемии? Все ли было сделано для того, чтобы сохранить эстонский спорт на топовом уровне? Весной вы как-то в сердцах сказали, что не вирус уничтожает топ-спорт, а мы сами…
– Весной, когда все закрыли, спорту был нанесен большой удар. Простой нас сильно пугал.
Мы боялись, что потеряем целые плеяды спортсменов во всех видах спорта. В Эстонии это воспринималось особенно болезненно. У нас нет огромной скамейки запасных, как у Этери Тутберидзе.
– Поделитесь секретом своей прекрасной формы! Как держать хорошую форму обычному человеку, когда залы и клубы закрыты?
– Мне лично пандемия помогла прийти в хорошую форму. Когда я была безумно загружена работой, постоянно пересаживалась с самолета на самолет, трудилась без выходных и без отпуска, у меня не было времени заниматься собой.
Сейчас у меня есть возможность выспаться, следить за своим питанием и отдыхом. И это позволило мне привести себя в отличную форму, отшлифовать свое тело.