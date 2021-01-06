Анна Леванди: мы боялись, что потеряем целые плеяды спортсменов

Известная фигуристка и тренер, владелица школы фигурного катания Rocca al Mare Анна Леванди побывала в студии Postimees, показав перед началом беседы свой тренерский "Оскар". Смотрите галерею!

Фрагмент беседы:

– Если сравнивать эстонскую и российскую школы фигурного катания, это – две большие разницы?

– Да, конечно. Этери Тутберидзе – молодец! Она собрала всё лучшее, что было в советском спорте, очень многое взяла от Станислава Жука, который был и моим тренером.

Я работаю по системе Станислава Жука и, как говорится, этого не стесняюсь. Более того, я считаю, что это правильным. Почему мы должны менять то, что дает результат? 7

Большое преимущество Этери передо мной заключается в том, что у нее – огромный выбор. Вся Россия готова работать на нее. Она выбирает бриллианты и шлифует их до совершенства. Мы не можем себе позволить такой роскоши, принимаем всех желающих и работаем со всеми – одаренными и не очень.

Селекцию мы не проводим. Что поделать? Таковы наши условия. Я не жалуюсь и благодарна за все, что у нас есть. 7

Эву-Лотту Кийбус я тренирую уже 12 лет, Лена Глебова занималась у меня 10 лет. Мы пестуем таланты с малых лет.

– Вы уже 20 лет на тренерском поприще. Имена ваших учеников – Эва-Лотта Кийбус, Елена Глебова и Наталья Забияко – говорят сами за себя…

– Моя нынешняя награда – это признание того, что в наших условиях удалось вырастить спортсменов, о которых говорят в мире фигурного катания, которых знают поименно по их катанию и достижениям. Мне очень приятно, что мой терпеливый и кропотливый труд был оценен. Это дает силы работать дальше и верить, что я на правильном пути.

– В течение года соревновательная практика прерывалась уже дважды. Как это отражается на форме спортсменов и тренировочном процессе?

– У меня никогда руки не опускались.

Конечно, обидно, когда у твоей ученицы Эвы-Лотты Кийбус уже упакованы чемоданы и в этот день отменяют Чемпионат мира. 7

Готовность спортсменки была очень хорошей и результат мог бы не заставить себя ждать. Но что поделать? Немного передохнули и снова в бой!

Свой ученице я сказала: не надо думать о соревнованиях. Надо думать о том, чтобы быть лучшей – лучше самой себя. 7

Лучшей в мире сразу не станешь, но если с каждым днем ты будешь чуть лучше себя вчерашней, это приведет к желаемому результату.

– Наверняка, это непросто – в отсутствие конкуренции и соревнований?

– Сейчас стало проще. Благодаря интернету мы видим всё, что делают конкуренты.

Мы стараемся показывать в своих программах не вчерашний, а завтрашний день. Иначе нельзя, потому что фигурное катание развивается дикими темпами. 7