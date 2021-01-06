Ср, 6.01.2021
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  • Анна Леванди: мы боялись, что потеряем целые плеяды спортсменов
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Анна Леванди: мы боялись, что потеряем целые плеяды спортсменов
Эва-Лотта Кийбус переболела Covid-19

  • Обидно, когда чемоданы упакованы, а ЧМ отменяют
  • Я не стесняюсь рабатать по системе Станислава Жука
  • Европе не хватает таких соревнований, как внутри России
  • Наши программы – уже не вчерашний, а завтрашний день

Лучшим тренером года недавно признали известную в прошлом фигуристку Анну Леванди (Кондрашову), чья ученица Эва-Лотта Кийбус заняла в минувшем году седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию и успешно выступила на ноябрьском этапе Гран-при в Москве.

Известная фигуристка и тренер, владелица школы фигурного катания Rocca al Mare Анна Леванди побывала в студии Postimees, показав перед началом беседы свой тренерский "Оскар". Смотрите галерею!

Фрагмент беседы:

– Если сравнивать эстонскую и российскую школы фигурного катания, это – две большие разницы?

– Да, конечно. Этери Тутберидзе – молодец! Она собрала всё лучшее, что было в советском спорте, очень многое взяла от Станислава Жука, который был и моим тренером.

Я работаю по системе Станислава Жука и, как говорится, этого не стесняюсь. Более того, я считаю, что это правильным. Почему мы должны менять то, что дает результат?

Большое преимущество Этери передо мной заключается в том, что у нее – огромный выбор. Вся Россия готова работать на нее. Она выбирает бриллианты и шлифует их до совершенства. Мы не можем себе позволить такой роскоши, принимаем всех желающих и работаем со всеми – одаренными и не очень.

Селекцию мы не проводим. Что поделать? Таковы наши условия. Я не жалуюсь и благодарна за все, что у нас есть.

Эву-Лотту Кийбус я тренирую уже 12 лет, Лена Глебова занималась у меня 10 лет. Мы пестуем таланты с малых лет.  

– Вы уже 20 лет на тренерском поприще. Имена ваших учеников – Эва-Лотта Кийбус, Елена Глебова и Наталья Забияко – говорят сами за себя…

– Моя нынешняя награда – это признание того, что в наших условиях удалось вырастить спортсменов, о которых говорят в мире фигурного катания, которых знают поименно по их катанию и достижениям. Мне очень приятно, что мой терпеливый и кропотливый труд был оценен. Это дает силы работать дальше и верить, что я на правильном пути.

– В течение года соревновательная практика прерывалась уже дважды. Как это отражается на форме спортсменов и тренировочном процессе? 

– У меня никогда руки не опускались.

Конечно, обидно, когда у твоей ученицы Эвы-Лотты Кийбус уже упакованы чемоданы и в этот день отменяют Чемпионат мира.

Готовность спортсменки была очень хорошей и результат мог бы не заставить себя ждать. Но что поделать? Немного передохнули и снова в бой!

Свой ученице я сказала: не надо думать о соревнованиях. Надо думать о том, чтобы быть лучшей – лучше самой себя.

Лучшей в мире сразу не станешь, но если с каждым днем ты будешь чуть лучше себя вчерашней, это приведет к желаемому результату.

– Наверняка, это непросто – в отсутствие конкуренции и соревнований?

– Сейчас стало проще. Благодаря интернету мы видим всё, что делают конкуренты.

Мы стараемся показывать в своих программах не вчерашний, а завтрашний день. Иначе нельзя, потому что фигурное катание развивается дикими темпами.

– Особенно женское одиночное, где пару лет простоя могут вылиться в катастрофу…

– Именно, в катастрофу! В той же России спортсмены тоже никуда не выезжают, но у них внутренняя конкуренция настолько высока, что с каждым выступлением внутри страны уровень их технической готовности только растет.

Европе, где каждый замкнулся в своей стране, таких соревнований сейчас очень не хватает.

К счастью, мы успели посоревноваться в осенний период. Эва-Лотта классифицировалась на Чемпионат Европы 2021, но, к сожалению, его отменили.

Мы счастливы были выступить на этапе Гран-при в Москве.

Эва-Лотта не упустила свой шанс в Москве – показала 6-й результат, но, вернувшись оттуда, заболела Covid-19.

После этого нам пришлось начинать подготовку практически с нуля. Слабость была дикая! Физическая форма, сила, выносливость – всё ушло.

Мы работаем не покладая рук. Есть надежда, что Чемпионат мира в марте месяце все же состоится, так как он является классификацией на Олимпиаду.

Осталась последняя стометровка, которая должна привести фигуристов к Олимпийским играм. Надеюсь также, что в конце января состоится Чемпионат Эстонии, а в феврале – Tallink hotels cup 2021.

– Адаптировался ли спорт высоких достижений к пандемии? Все ли было сделано для того, чтобы сохранить эстонский спорт на топовом уровне? Весной вы как-то в сердцах сказали, что не вирус уничтожает топ-спорт, а мы сами…

– Весной, когда все закрыли, спорту был нанесен большой удар. Простой нас сильно пугал.

Мы боялись, что потеряем целые плеяды спортсменов во всех видах спорта. В Эстонии это воспринималось особенно болезненно. У нас нет огромной скамейки запасных, как у Этери Тутберидзе.

Мы имеем дело со штучным товаром, очень ценим и бережем своих спортсменов. Мы не можем позволить себе их потерять.

– По силам ли нашим спортсменам конкурировать с сильнейшими?

– В Европе – по силам! Эва-Лотта доказала, что 7-е место на ЧЕ – это реально. И до пятого места ей не хватило совсем немного.

Наши фигуристки стремятся к хорошим результатам и на Чемпионате мира. Никто не хочет ездить на соревнования туристом.

– Поделитесь секретом своей прекрасной формы! Как держать хорошую форму обычному человеку, когда залы и клубы закрыты?

– Мне лично пандемия помогла прийти в хорошую форму. Когда я была безумно загружена работой, постоянно пересаживалась с самолета на самолет, трудилась без выходных и без отпуска, у меня не было времени заниматься собой.

Сейчас у меня есть возможность выспаться, следить за своим питанием и отдыхом. И это позволило мне привести себя в отличную форму, отшлифовать свое тело.

Не забывайте следить за тем, что у вас в тарелке. Старайтесь не есть после шести. Двигайтесь как можно больше и энергичнее! Следите за хорошим настроением!

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: адаптировался ли спорт высоких достижений к пандемии? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko ​

ФОТО: Konstantin Sednev/Postimees Grupp

  • Что переживает спортсмен  и тренер, когда отменяются Олимпиады, первенства Европы и мира?
  • Все ли было сделано для того, чтобы сохранить спорт высоких достижений в Эстонии?
  • В течение года соревновательная практика прерывалась уже дважды. Как отражается происходящее на форме спортсменов и тренировочном процессе? 
  • Как идет подготовка к Олимпиаде-2022?
  • На что можно надеяться в ближайшем будущем? Состоится ли Чемпионат мира по фигурному катанию?
  • По силам ли эстонским фигуристам конкурировать с сильнейшими?
  • Как держать форму обычным людям, когда залы закрыты?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Pinko 

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