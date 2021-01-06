Исследование: в период праздников рейтинги партий стабилизировались

Согласно последним опросам, проведенным в период с 1 декабря по 4 января, за Партию реформ голоса готовы отдать 28,8% (без изменений по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,6% опрошенных (такой же показатель был неделей ранее).