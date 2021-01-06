Исследование: в период праздников рейтинги партий стабилизировались

Согласно последним опросам, проведенным в период с 1 декабря по 4 января, за Партию реформ голоса готовы отдать 28,8% (без изменений по сравнению с прошлой неделей) избирателей. Расположившуюся на второй строчке рейтинга Центристскую партию поддерживает 21,6% опрошенных (такой же показатель был неделей ранее).
За "Ээсти 200" голоса готовы отдать 16,5 процента респондентов (без изменений по сравнению с прошлой неделей). Консервативную народную партию поддерживает 14,3% (такой же показатель был неделей ранее). За ней расположилась Социал-демократическая партия (8%), поддержка которой выросла на 0,5%. "Отечество" поддерживает 6,1% респондентов. Зеленых поддерживает 2,2 процента опрошенных (-0,4%).
Совокупная поддержка коалиционных партий (42%) на 5,2 процентных пункта превышает суммарный рейтинг парламентской оппозиции (36,8%).
Всего было опрошено 4000 граждан Эстонской Республики, достигших избирательного возраста.
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