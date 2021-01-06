Ратас: следующий президент должен предпринять усилия для объединения общества

"Я думаю, что она приложила максимум усилий в меру своих способностей и желания, но я надеюсь, что следующий президент Эстонии сделает все для того, чтобы каждый день наводить мосты", - сказал Ратас во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, а также добавил, что следует найти кандидата в президенты, которого поддержит как можно больше политических партий.
"В любом случае это должен быть человек, который будет во всех смыслах объединять Эстонию", - считает он.
Ратас отметил, что ни центристы, ни правительственная коалиция пока не обсуждали возможных кандидатов на президентский пост, а также премьер-министр твердо отверг возможность, что он сам будет баллотироваться в президенты, отметив, что он был бы готов поддержать кандидатуру бывшего министра образования Майлис Репс.
Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября.