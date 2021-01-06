Ср, 6.01.2021
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  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Ратас: следующий президент должен предпринять усилия для объединения общества
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Ратас: следующий президент должен предпринять усилия для объединения общества

Юри Ратас.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

По мнению премьер-министра и председателя Центристской партии Юри Ратаса, действующий президент Керсти Кальюлайд, безусловно, хороша на своем посту, однако следующий глава государства должен предпринять усилия для объединения общества, пишет Rus.ERR.

"Я думаю, что она приложила максимум усилий в меру своих способностей и желания, но я надеюсь, что следующий президент Эстонии сделает все для того, чтобы каждый день наводить мосты", - сказал Ратас во вторник в передаче "Esimene Stuudio" на телеканале ETV, а также добавил, что следует найти кандидата в президенты, которого поддержит как можно больше политических партий.

"В любом случае это должен быть человек, который будет во всех смыслах объединять Эстонию", - считает он.

Ратас отметил, что ни центристы, ни правительственная коалиция пока не обсуждали возможных кандидатов на президентский пост, а также премьер-министр твердо отверг возможность, что он сам будет баллотироваться в президенты, отметив, что он был бы готов поддержать кандидатуру бывшего министра образования Майлис Репс.

Выборы президента Эстонии пройдут с 10 августа по 29 сентября.

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