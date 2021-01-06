Ср, 6.01.2021
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  • Можно использовать в интерьере: с молотка уходит холодильный шкаф Coca Cola
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Еще можно успеть ⟩ Можно использовать в интерьере: с молотка уходит холодильный шкаф Coca Cola

Холодильный шкаф Coca Cola.

ФОТО: osta.ee

Уставший от жизни, заслуженный холодильный шкаф фирмы Coca Cola выставлен на торги на популярном эстонском интернет-аукционе за смешные деньги, пишет Kodustiil.  

Двухдверному холодильнику, продающемуся на эстонском аукционном сайте osta.ee, уже немало лет. Согласно объявлению, холодильная камера, которая некоторое время назад начала издавать странный шум, нуждается либо в новом компрессоре, либо в серьезном ремонте. Только так она сможет вернуться к своим повседневным рабочим обязанностям.

Холодильник Coca Cola.

ФОТО: Osta.ee fotod

Однако тем, кто не хочет заниматься ремонтом холодильного шкафа, достанется интересная деталь интерьера. Победитель аукциона должен организовать вывоз холодильника в течение трех дней. Аукцион заканчивается уже завтра! Обратите внимание на цену: за эти деньги обзавестись эффектным шкафом со стеклянными дверцами может каждый.

С объявлением можно ознакомиться на osta.ee

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