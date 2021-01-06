Нужно ли опасаться поддельных вакцин от COVID-19?

Еще в марте 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила предупреждение о несертифицированных сайтах с рекламой средств, с помощью которых якобы можно вылечиться от коронавируса или обезопасить себя от заражения.

"Привычка к самолечению и самостоятельному выбору лекарств привела к появлению нескольких тысяч сайтов, обеспечивающих пользователям неконтролируемый доступ к некачественным и поддельным лекарственным препаратам", - отмечает в беседе с DW сотрудник ВОЗ Пернет Бурдийон Эстев.

Чем опасны поддельные вакцины?

Хотя некоторые считают, что проблема поддельных лекарств актуальна только для бедных стран, это далеко не так.

"Ни одна страна не защищена от появления на рынке некачественных или поддельных лекарственных препаратов, - поясняет Эстев. - То, что раньше считалось проблемой развивающихся стран и стран с низким уровнем доходов населения, теперь стало проблемой для всего мира".

По словам Эстев, вред, причиненный пациентам в результате применения некачественных или поддельных лекарств, сложно оценить. Обычно продукт не опасен для здоровья, однако не имеет и терапевтических свойств. Употребление некоторых препаратов, однако, может причинить здоровью пациента серьезный вред или даже стать причиной его смерти.

Торговля поддельными лекарствами - прибыльный бизнес

Согласно докладу Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), в 2016 году общий объем мировой торговли поддельными лекарственными средствами достиг 4,4 млрд долларов.

И это при том, что в докладе не учитывается большое количество фальшивых препаратов, которые их производители не сбывают за рубеж, а распространяют у себя в стране.

По данным ООН, до 2 млрд человек во всем мире не имеют доступа к необходимым лекарствам, вакцинам и медицинскому оборудованию. Этот дефицит зачастую восполняется за счет некачественных или поддельных препаратов.

Длинные цепочки поставок вакцины более уязвимы

Однако даже если вакцина не поддельная, она может не соответствовать стандартам качества из-за нарушения технологии ее производства, а также правил хранения или транспортировки. К примеру, доставка вакцины от COVID-19, разработанной немецкой компанией BioNTech и американской Pfizer, должна осуществляться в особых условиях - при низких и даже сверхнизких температурах.

Что же касается поддельных вакцин, истинное происхождение которых намеренно скрыто, то такие препараты могут попасть в легальную цепочку поставок на любом этапе.

Как поясняет преподаватель Гарвардской медицинской школы Прашант Ядав, это может произойти как на раннем этапе - к примеру, в процессе доставки вакцины в аэропорт, так и на более позднем этапе, когда вакцину развозят по медучреждениям в стране назначения. При этом чем длиннее цепочка поставок, тем она уязвимее. В особенности это касается препаратов, спрос на которые намного превышает предложение - как в случае с вакциной от COVID-19, подчеркивает эксперт.

ВОЗ обнаружила поддельные вакцины от коронавируса

Как отмечается в докладе ОЭСР, одним из факторов, способствующих развитию торговли поддельными лекарствами, является низкий риск уголовного преследования. Большинство подделок, как правило, обнаруживают только после того, как те попадают в руки розничных продавцов или пациентов. Обычно бывает сложно отследить сложные цепочки поставок или доказать, на каком этапе была совершена подмена.

Сравнительно мягкие наказания за подобные преступления также играют свою роль. В большинстве стран подделка медицинских препаратов карается не так строго, как, к примеру, наркоторговля, говорится в докладе ОЭСР.