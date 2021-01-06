Пассажиропоток Таллиннского аэропорта упал до уровня 2003 года

В то же время, по словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, декабрь принес уверенность в росте рынка авиаперевозок: "В середине декабря, когда пришло сообщение об упразднении ограничений на перелеты, у авиакомпаний снова появилась возможность начать составлять графики полетов, соответствующие спросу на данный момент, что позволяет нам вновь открыть многие важные направления, и у пассажиров возникнет уверенность в том, что полеты, запланированные на ближайшие месяцы, с высокой вероятностью состоятся. Надежду на открытие новых линий в ближайшие месяцы дает и то обстоятельство, что во многих странах Европы ситуация с вирусом уже демонстрирует тенденцию к стабилизации".