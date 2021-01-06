Ср, 6.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Пассажиропоток Таллиннского аэропорта упал до уровня 2003 года
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Пассажиропоток Таллиннского аэропорта упал до уровня 2003 года

Безлюдный Таллиннский аэропорт.

ФОТО: Eero Vabamägi

Таллиннский аэропорт в 2020 году обслужил 863 585 человек (26% от пассажиропотока 2019 года). Практически половина от этого количества пассажиров прошла через аэропорт за первые два месяца года, то есть до начала пандемии коронавируса, пишет Rus.ERR.

В последний раз приблизительно такое же количество людей прошло через Таллиннский аэропорт в 2003 году.

В декабре Таллиннский аэропорт обслужил 30 151 пассажира, что составило 13% от количества пассажиров за декабрь прошлого года, а средняя заполняемость рейсов в декабре составила 35%.

В то же время, по словам коммерческого директора Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ, декабрь принес уверенность в росте рынка авиаперевозок: "В середине декабря, когда пришло сообщение об упразднении ограничений на перелеты, у авиакомпаний снова появилась возможность начать составлять графики полетов, соответствующие спросу на данный момент, что позволяет нам вновь открыть многие важные направления, и у пассажиров возникнет уверенность в том, что полеты, запланированные на ближайшие месяцы, с высокой вероятностью состоятся. Надежду на открытие новых линий в ближайшие месяцы дает и то обстоятельство, что во многих странах Европы ситуация с вирусом уже демонстрирует тенденцию к стабилизации".

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