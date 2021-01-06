Коронавирус подтвержден еще у 723 жителей Эстонии

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 391 человека. Из них на Таллинн приходится 300 новых случаев.

В Ида-Вирумаа добавилось 140, в Пярнумаа — 40, в Ляэне-Вирумаа — 34, в Тартумаа — 28, в Валгамаа — 11, на Хийумаа — десять, на Сааремаа — семь, в Ярва-, Рапла- и Вырумаа — по шесть, в Вильяндимаа — пять, в Пыльва- и Ляэнемаа — по четыре новых случая. В 20 случаях место жительства не было зарегистрировано в Регистре народонаселения.

Кумулятивная заболеваемость на 100 000 населения за последние 14 дней составила 553,28, доля первичных позитивных тестов от общего количества тестов – 12,5%.

За сутки открыли 52 новые истории болезни. Скончались три человека с коронавирусом. Всего в Эстонии умер 261 человек с коронавирусом.

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С подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/ru/statistika-po-koronavirusu.

В Эстонии от COVID-19 вакцинированы 5009 человек

От COVID-19 были вакцинированы 5009 человек. Не позднее начала новой недели TEHIK начнет отображать подробную информацию о вакцинации в виде исходных данных на карте Департамента здоровья по коронавирусу. Желающие могут самостоятельно ознакомиться со сведениями о своей вакцинации на портале пациента по адресу digilugu.ee/ru.

Целью вакцинации против COVID-19 является защита групп риска, с большей вероятностью подверженных заражению или же более тяжелому течению заболевания, предотвращение и снижение заболеваемости и смертности, вызванных COVID-19, снижение нагрузки на систему здравоохранения и экономику, а также обеспечение нормального функционирования общества.

В приоритетном порядке возможности для вакцинации предлагаются медицинским работникам и сотрудникам учреждений сферы здравоохранения, персоналу и жильцам домов престарелых, а также людям старше 70 лет и категориям пациентов с определенными диагнозами, у которых COVID-19 может протекать в более тяжелой форме ввиду состояния здоровья. Как только в Эстонию прибудет достаточное количество вакцины от COVID-19, вакцинация станет доступной для других целевых групп и населения в целом.

Скачайте приложение HOIA

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS‑CoV‑2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.