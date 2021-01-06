Ср, 6.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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  • Помпео: Вашингтону до сих пор не удалось достичь прогресса в решении конфликта в Донбассе
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Помпео: Вашингтону до сих пор не удалось достичь прогресса в решении конфликта в Донбассе

Майк Помпео.

ФОТО: Reuters/ScanPix

Нынешняя американская администрация признает свою несостоятельность достичь большего прогресса в решении конфликта на Украине и выражает сожаление по этому поводу, заявил государственный секретарь США Майк Помпео в интервью изданию Bloomberg.

"Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего ", - сказал Помпео.

Текст в интервью опубликован на сайте Госдепа.

Он отметил, что в настоящее время конфликт на Украине остается преимущественно замороженным.

"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Мне жаль из-за этого. Мы продолжали поступать правильно для украинцев: идет ли речь о наших усилиях по остановке строительства Nord Stream 2, или о решении президента предоставить украинцам летальное вооружения (предыдущая администрация неоднократно отказывалась это делать)", - рассказал госсекретарь.

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