Помпео: Вашингтону до сих пор не удалось достичь прогресса в решении конфликта в Донбассе

"Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего ", - сказал Помпео.
Текст в интервью опубликован на сайте Госдепа.
Он отметил, что в настоящее время конфликт на Украине остается преимущественно замороженным.
"Россияне дважды заключали соглашения, которые не выполняли. Мне жаль из-за этого. Мы продолжали поступать правильно для украинцев: идет ли речь о наших усилиях по остановке строительства Nord Stream 2, или о решении президента предоставить украинцам летальное вооружения (предыдущая администрация неоднократно отказывалась это делать)", - рассказал госсекретарь.