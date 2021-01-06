Помпео: Вашингтону до сих пор не удалось достичь прогресса в решении конфликта в Донбассе

"Мы сделали много всего, однако в юго-восточной Украине до сих пор продолжается конфликт. Мы не достигли значительного прогресса, как и европейцы в их дипломатических усилиях. Я жалею об этом. Я бы хотел, чтобы в течение пребывания у власти мы достигли большего ", - сказал Помпео.