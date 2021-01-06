Молодую женщину в Ласнамяэ предположительно убил сосед, который и раньше вел себя агрессивно

По данным Rus.Postimees, убийцей оказался престарелый сосед погибшей женщины, который, по словам бывших жильцов дома, и ранее вел себя агрессивно. Причиной трагедии предположительно стал бытовой конфликт. Без матери остались двое малолетних детей, 4 и 6 лет, которых женщина растила одна.

«Дед - это сосед снизу. Квартира съемная. На протяжении 3-4 лет днем или вечером, он постоянно приходил и стучал в дверь. Его всегда все не устраивало, - рассказал Rus.Postimees бывший съемщик квартиры и крестный отец детей погибшей Сергей. - После 22 дети уже, в основном, всегда были в кроватях: режим. Он приходил с постоянно с агрессией. Пугались дети. Дети обычные - иногда прыгают, иногда сидят тихо, как все дети».

По его словам, раньше и он сам снимал эту квартиру и тоже сталкивался с недовольным пожилым соседом, который постоянно ломился в двери и требовал покоя: «Этот дед приходил ко мне, и все его не устраивало. К слову, я не пью, не гуляю и дома почти не бывал, работал. Один раз мебель днем двигал, так он зашел без стука в квартиру и руками махал, угрожал, но он ни разу не звонил в полицию, потому что противозаконного я ничего не делал. Я тоже не звонил и девушка эта не звонила, потому что все-таки дед, жаль его было».

«Даже если дети играли в семь часов вечера, это не повод стрелять в женщину, мать, вообще в человека», - говорит он.

Свидетель объяснил, что убитая растила детей одна, но у них есть отец, который сейчас пытается забрать осиротевших ребят к себе.