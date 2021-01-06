Латвия продлила действие ограничений до 25 января

Продление зимних каникул для младших школьников в условиях пандемии Covid-19 будет означать также продление учебного года летом, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска во вторник, 5 января, после заседания правительства.

"До 25 января у нас останутся те же ограничения - дистанционное обучение для учащихся 7-12-х классов, учащихся профессиональных учебных заведений. У 1-4-х классов будут продленные каникулы, но это также приведет к продлению учебного года", - сказала министр.

Что касается 5-6-х классов, то решение о возобновлении учебы для них пока не принято, но министр допускает, что они могут приступить к удаленной учебе уже со следующей недели.

Она подчеркнула, что ослабление ограничений по Covid-19 должно начаться именно в секторе образования.

Витенбергс: в условиях строгой эпидемиологической безопасности можно позволить работать всем торговцам

При соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности можно позволить работать всем торговым предприятиям, заявил министр экономики Янис Витенбергс после заседания правительства.

По его словам, продление ограничений усложняет ситуацию с возможностью приобретения определенных товаров, поэтому Минэкономики предложило разрешить работать и тем торговым предприятиям, деятельность которых в настоящее время ограничена или приостановлена.

"Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным и общественность будет недовольна", - сказал Витенбергс, добавив, что правительство в целом поддержало такое предложение, но пока неизвестно, с какой даты может быть разрешена торговля.

По мере улучшения эпидемиологической ситуации ограничения на сферу обслуживания, например, услуги красоты, могут быть постепенно сняты после 25 января.

С 9 ноября по 7 февраля для ограничения распространения Covid-19 в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации с рядом ограничений.