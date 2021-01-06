Латвия продлила действие ограничений до 25 января
Во второй половине дня во вторник, 5 января, состоялось заседание правительства Латвии и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране, пишет Rus.TVNET.
Во второй половине дня во вторник, 5 января, состоялось заседание правительства Латвии и совета по кризисному управлению, на котором обсуждалась эпидемиологическая ситуация в стране, пишет Rus.TVNET.
Установленные в Латвии ограничения из-за Covid-19 будут действовать до 25 января, заявил после совместного заседания правительства и совета по кризисному управлению руководитель группы оперативного управления, директор Государственной канцелярии Янис Цитсковскис.
По его словам, правительство заслушало информацию экспертов об эпидемиологической ситуации. По мнению Цитсковскиса, ситуация по-прежнему серьезная и количество госпитализированных пациентов увеличивается.
Исходя из этого, правительство сегодня концептуально договорилось продлить ограничения до 25 января, но конкретные решения будут приняты на заседании правительства в четверг, 7 января.
Цитсковскис добавил, что в основном речь идет о продлении уже действующих ограничений - в сфере услуг, торговле и образовании. Продление комендантского часа сейчас не обсуждается.
По его словам, к четвергу эксперты разработают конкретные предложения по регулированию торговли, ассортименту доступных товаров и другим деталям.
Директор Госканцелярии признал, что введенные в стране меры безопасности негативно влияют на экономику, поэтому правительство заслушало подготовленный Министерством экономики доклад о продолжении мер поддержки предпринимателей. Конкретные решения по мерам поддержки также ожидаются в четверг.
Министр экономики Янис Витенбергс заявил, что в случае, если в четверг правительство примет решение о продлении ограничений, в стране необходимо будет ввести и соответствующие меры поддержки.
По словам министра, необходимо продолжать выплачивать пособия по простою, субсидии на заработную плату и финансирование оборотного капитала. В то же время Витенбергс выступит за расширение круга получателей поддержки, чтобы компании, оборот которых в этом году снизится по сравнению с прошлым годом, могли подавать заявки на поддержку.
Витенбергс также сообщил, что планируется ввести новый инструмент поддержки - поддержку для покрытия арендной платы, которую могут подавать как торговые компании, пострадавшие от кризиса Covid-19, так и поставщики услуг, например, парикмахерские и кафе.
С продлением каникул для учеников младших классов будет продлен и учебный год
Продление зимних каникул для младших школьников в условиях пандемии Covid-19 будет означать также продление учебного года летом, заявила министр образования и науки Илга Шуплинска во вторник, 5 января, после заседания правительства.
"До 25 января у нас останутся те же ограничения - дистанционное обучение для учащихся 7-12-х классов, учащихся профессиональных учебных заведений. У 1-4-х классов будут продленные каникулы, но это также приведет к продлению учебного года", - сказала министр.
Что касается 5-6-х классов, то решение о возобновлении учебы для них пока не принято, но министр допускает, что они могут приступить к удаленной учебе уже со следующей недели.
Она подчеркнула, что ослабление ограничений по Covid-19 должно начаться именно в секторе образования.
Витенбергс: в условиях строгой эпидемиологической безопасности можно позволить работать всем торговцам
При соблюдении строгих мер эпидемиологической безопасности можно позволить работать всем торговым предприятиям, заявил министр экономики Янис Витенбергс после заседания правительства.
По его словам, продление ограничений усложняет ситуацию с возможностью приобретения определенных товаров, поэтому Минэкономики предложило разрешить работать и тем торговым предприятиям, деятельность которых в настоящее время ограничена или приостановлена.
"Министерство получает различные рекомендации по товарам, которые должны быть включены в список разрешенных, но он никогда не будет полным и общественность будет недовольна", - сказал Витенбергс, добавив, что правительство в целом поддержало такое предложение, но пока неизвестно, с какой даты может быть разрешена торговля.
По мере улучшения эпидемиологической ситуации ограничения на сферу обслуживания, например, услуги красоты, могут быть постепенно сняты после 25 января.
С 9 ноября по 7 февраля для ограничения распространения Covid-19 в Латвии введен режим чрезвычайной ситуации с рядом ограничений.
Во вторник стало известно о том, что премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш выразил недоверие министру здравоохранения Илзе Винькеле, а она это требование приняла.