Ср, 6.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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  • Экономика
  • Владелец ночного клуба взял кредит как частное лицо, чтобы избежать краха бизнеса
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Владелец ночного клуба взял кредит как частное лицо, чтобы избежать краха бизнеса

Ночной клуб Cheers.

ФОТО: Elmo Riig

Владелец ночного клуба Cheers в Вильянди был вынужден взять кредит на содержание предприятия и покрытие текущих расходов. Владелец нескольких ночных клубов имеет больше всего претензий к правительству, которое, по его словам, забыло поддержать его бизнес, пишет Sakala.

Владелец Cheers Ахто Калда, который содержит в Тарту ночной клуб Level, отметил, что положение плачевное. Последняя вечеринка была в Cheers в начале октября и с тех пор двери заведения были закрыты. Калда признал, что на содержание двух простаивающих клубов он потратил много своих денег, но это сейчас единственная возможность, чтобы сохранить их. «За это я теперь должен выплачивать кредит, ведь текущие расходы все-таки текут», - сказал он.

Чтобы избежать краха бизнеса, Калда был вынужден взять кредит как частное лицо. «Сбережений у предприятия уже нет, теперь надо самим себя финансировать. Надо влезать в долги. Ничего другого не остается», - жалуется владелец ночного клуба. 

В Тарту у Калда есть еще кафе Green Room Cafe и предприятие, предлагающие услуги звукозаписи. «Место общепита в Тарту открыто, но люди не осмеливаются туда приходить. Делаю всевозможную рекламу и это приносит доход, но все-таки не такой, на который я рассчитывал», - подчеркивает он.

В Cheers были сокращены бармены и охранники. «Всего 14-15 человек, - добавляет владелец. - Конечно, мне жаль работников. Это люди, которые работают по ночам и делают это с душой. Теперь они должны икать себе другую работу, сейчас это довольно сложно».

Нынешние правила позволяют клубу работать каждый день до 22:00, но, по словам Калда, люди не приходят в клуб так рано и в открытии днем нет смысла. «Основная деятельность у нас все-таки заключается в продаже алкоголя, а этим ты никак не можешь заниматься днем. Сейчас так много зараженных и опасность заражения настолько высока, что мы бы не открыли клуб, даже если бы не было ограничений», - заявил Калда.

По оценке бизнесмена, у государства нет интереса к его сектору, так как ночные клубы и бары не попадают ни под одну категорию пособий. Также, по его мнению, общение могло быть налажено лучше. «Государство могло бы собрать пострадавшие предприятия и хотя бы обсудить с ними все дела, навести справки о ситуации. Предприятия все годы платили налоги и теперь, когда они нуждаются в помощи, их оставляют наедине со своими проблемами. Ночные клубы не попадают ни под одну категорию, чтобы получить какое-нибудь пособие, это очень огорчает», - добавил он.

По словам Калда, сейчас поддержку получают предприятия Ида-Вирумаа и Харьюмаа, но так как в Вильянди ночной клуб может быть открыт до 22:00, предприниматель не может обращаться за помощью. «Никогда раньше не думал, что государство будет играть в такие игры», - заявил владелец Cheers.

Во время первой волны коронавируса он обращался в Фонд развития предпринимательства по поводу возможностей получения помощи и узнал, что пособия для ночных клубов не предусмотрены. «Мы не просим больших сумм, нам нужна лишь помощь на покрытие текущих расходов», - подчеркивает Калда.

По его словам, ночные клубы — это не только бизнес, но и часть культурной жизни. «Нет такого, что мы откроем двери и тут же соберем с людей деньги. Мы хотим придумать что-то классное, предложить эмоции и мы делаем это с душой. Чтобы заработать деньги, есть более легкие способы», - рассуждает Калда. Он напомнил, что с его сектором связано большое количество предприятий. «Помимо барменов, это производители алкоголя, уборщики, производители средств для уборки и так далее», - перечислил он.

Пока бизнес находится на паузе, Калда решил сделать в Cheers маленький ремонт: «Красим и убираем, чтобы у нас было чуточку краше, чем раньше». По его словам, большой ремонт невозможно осуществить по финансовым соображениям. Он уверен, что нынешняя ситуация такова, что более слабые в скором времени будут вынуждены отказаться от ночных клубов и баров.

Romaan временно закрывает двери

На этой неделе вильяндиский книжный бар Romaan сообщил на своей странице в Facebook, что в воскресенье закроется на неопределенный срок. Владелица бара Дайси Эстам сказала, что до сих пор они работали с 18:00 до 22:00, как было разрешено, но держать заведение открытым экономически неразумно.

«Если мы продолжим работать, как сейчас, то расходы будут больше, чем если бы мы закрылись. Мы просто не хотим увеличивать минус», - объяснила Эстам.

По ее словам, Romaan не ходатайствовал о получении помощи от государства, но весной планировал это сделать. «Мы не успели вовремя подготовиться и опоздали с подачей ходатайства», - объяснила она.

Как и ночной клуб, книжный бар Romaan планирует сделать ремонт.

Комментарий министра экономики и инфраструктуры Таави Ааса:

Правительство разработало меры поддержки для регионов и сфер, наиболее пострадавших от ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Мы постарались сделать так, чтобы за пределами Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где распространение инфекции значительно выше, чем в остальной Эстонии, можно было продолжить бизнес в сфере развлечений.

Это правда, что в Эстонии действует ограничение на продажу алкоголя в ночное время, чтобы контролировать распространение вируса и сократить контакты между людьми. 2021 год дал нам возможность начать вакцинацию населения от COVID-19, и это, безусловно, поможет ослабить ограничения в ближайшем будущем. Это также значительно улучшит благосостояние и экономическое положение компаний.

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