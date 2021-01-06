Владелец ночного клуба взял кредит как частное лицо, чтобы избежать краха бизнеса

Владелец Cheers Ахто Калда, который содержит в Тарту ночной клуб Level, отметил, что положение плачевное. Последняя вечеринка была в Cheers в начале октября и с тех пор двери заведения были закрыты. Калда признал, что на содержание двух простаивающих клубов он потратил много своих денег, но это сейчас единственная возможность, чтобы сохранить их. «За это я теперь должен выплачивать кредит, ведь текущие расходы все-таки текут», - сказал он.

Чтобы избежать краха бизнеса, Калда был вынужден взять кредит как частное лицо. «Сбережений у предприятия уже нет, теперь надо самим себя финансировать. Надо влезать в долги. Ничего другого не остается», - жалуется владелец ночного клуба.

В Тарту у Калда есть еще кафе Green Room Cafe и предприятие, предлагающие услуги звукозаписи. «Место общепита в Тарту открыто, но люди не осмеливаются туда приходить. Делаю всевозможную рекламу и это приносит доход, но все-таки не такой, на который я рассчитывал», - подчеркивает он.

В Cheers были сокращены бармены и охранники. «Всего 14-15 человек, - добавляет владелец. - Конечно, мне жаль работников. Это люди, которые работают по ночам и делают это с душой. Теперь они должны икать себе другую работу, сейчас это довольно сложно».

Нынешние правила позволяют клубу работать каждый день до 22:00, но, по словам Калда, люди не приходят в клуб так рано и в открытии днем нет смысла. «Основная деятельность у нас все-таки заключается в продаже алкоголя, а этим ты никак не можешь заниматься днем. Сейчас так много зараженных и опасность заражения настолько высока, что мы бы не открыли клуб, даже если бы не было ограничений», - заявил Калда.

По оценке бизнесмена, у государства нет интереса к его сектору, так как ночные клубы и бары не попадают ни под одну категорию пособий. Также, по его мнению, общение могло быть налажено лучше. «Государство могло бы собрать пострадавшие предприятия и хотя бы обсудить с ними все дела, навести справки о ситуации. Предприятия все годы платили налоги и теперь, когда они нуждаются в помощи, их оставляют наедине со своими проблемами. Ночные клубы не попадают ни под одну категорию, чтобы получить какое-нибудь пособие, это очень огорчает», - добавил он.

По словам Калда, сейчас поддержку получают предприятия Ида-Вирумаа и Харьюмаа, но так как в Вильянди ночной клуб может быть открыт до 22:00, предприниматель не может обращаться за помощью. «Никогда раньше не думал, что государство будет играть в такие игры», - заявил владелец Cheers.