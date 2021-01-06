Прямая трансляция ⟩ Долгосрочный тренд благоприятный, но ограничения снимать рано

По словам чиновников, наблюдается, скорее, положительная тенденция с распространением коронавируса, однако после праздников ожидается, что показатели несколько вырастут. В связи с этим Департамент здоровья считает, что ограничения снимать пока рано, в то же время ужесточать их тоже не собираются.
Что касается вопроса школ, решение будет озвучено завтра, исходя из текущих данных о заражении. Приоритетом для начальной школы по-прежнему остается контактное обучение.
Вакцинация проходит умеренными темпами, хотя у поставщика возникли небольшие проблемы с производством вакцины. Сегодня ожидается решение о выдаче европейской лицензии на вакцину Moderna, что позволит ускорить темпы вакцинации в том числе в нашей стране.