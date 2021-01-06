Ср, 6.01.2021
Закрыть всё и объявить ида-вирусцам о локдауне, при этом попросив их не приезжать на праздники в Таллинн, – это очень высокомерно. Кристина Каллас
Кристина Каллас
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Прямая трансляция ⟩ Долгосрочный тренд благоприятный, но ограничения снимать рано

Пресс-конференция Департамента здоровья. Присутствуют Мари-Анне Хярма, Танель Кийк и представитель Больничной кассы.

ФОТО: Mihkel Maripuu/Postimees Grupp/scanpix Baltics

Министр социальных дел Танель Кийк, замгендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и глава отделения услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн дали сегодня пресс-конференцию о положении с коронавирусом в Эстонии.

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По словам чиновников, наблюдается, скорее, положительная тенденция с распространением коронавируса, однако после праздников ожидается, что показатели несколько вырастут. В связи с этим Департамент здоровья считает, что ограничения снимать пока рано, в то же время ужесточать их тоже не собираются.

Что касается вопроса школ, решение будет озвучено завтра, исходя из текущих данных о заражении. Приоритетом для начальной школы по-прежнему остается контактное обучение.

Вакцинация проходит умеренными темпами, хотя у поставщика возникли небольшие проблемы с производством вакцины. Сегодня ожидается решение о выдаче европейской лицензии на вакцину Moderna, что позволит ускорить темпы вакцинации в том числе в нашей стране.

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