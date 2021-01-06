Прямая трансляция ⟩ Долгосрочный тренд благоприятный, но ограничения снимать рано

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По словам чиновников, наблюдается, скорее, положительная тенденция с распространением коронавируса, однако после праздников ожидается, что показатели несколько вырастут. В связи с этим Департамент здоровья считает, что ограничения снимать пока рано, в то же время ужесточать их тоже не собираются.