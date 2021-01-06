Вкладчики ERIAL испытывают сложности с получением своих денег

Один из руководителей фирмы Олег Лайдинен объясняет причины неприятной для вкладчиков ситуации так: "Из-за чрезмерной негативной информации в прессе поступило много заявлений о прекращении депозитов и для защиты всех пайщиков собрание приняло решение приостановить до трех месяцев выплаты. Устав позволяет принимать такие решения".

Под негативной информацией Лайдинен подразумевает сообщения о том, что прокуратура заподозрила троих связанных с ERIAL людей в присвоении средств пайщиков и других правонарушениях, а основатель предприятия Илья Дягелев взят под стражу.

"В том, что уголовное производство вызывает определенный резонанс, нет ничего удивительного, но прокуратура заявляла и готова еще раз подтвердить, что само по себе кредитно-сберегательное общество ERIAL не является подозреваемым. Прокуратура не может оценивать коммерческую деятельность таких фирм, обеспечение их эффективной работы - задача самих пайщиков", - говорит государственный прокурор Сигрид Нурм.

Лайдинен говорит, что финансовые трудности фирмы — временные, и помочь справиться с ними должна продажа построенных дочерней фирмой ERIAL жилых домов.