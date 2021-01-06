Обзор: в декабре на квартирном рынке в Таллинне был установлен новый ценовой рекорд

По словам руководителя 1Partner Kinnisvara Мартина Вахтера, на первый взгляд кажется странным, что, с одной стороны, в стране кризис, а с другой – на рынке недвижимости происходит нечто, похожее на бум. «На самом деле рынок недвижимости существенно не упал ни в соседних Латвии-Литве, ни в мире в целом. Фондовые рынки переживают бум, у людей действительно есть деньги. В финансовом отношении действительно пострадали только несколько секторов экономики, чьи работники и до кризиса имели более низкие доходы», - анализирует Вахтер.

По сравнению с декабрем прошлого года в Таллинне было заключено на 13 процентов больше сделок с квартирами.

«Обычно люди чисто психологически хотят обзавестись новым жильем к новому году, поэтому январь - уже более спокойный месяц. В этом году данная тенденция даже усилилась. Многие люди хотели заключить сделки раньше, чем станет известно о новых ограничениях», - говорит Вахтер.

«По оценке экономических аналитиков, в следующем году экономика Эстонии немного, но вырастет. Этого же можно ожидать и от рынка недвижимости. Но выбор новых квартир не будет так широк, как раньше, потому что некоторые девелоперы весной притормозили строительство своих объектов и до сих пор занимают выжидательную позицию», - добавил Вахтер.

В декабре в Таллинне было продано 949 квартир, что на 4% меньше, чем в ноябре, но на 13% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Средняя цена квадратного метра квартир за месяц увеличилась на 7% и на 5% по сравнению с декабрем прошлого года. В декабре самая дорогая квартира была продана за 980 000 евро.

В декабре в Таллинне был продан 41 объект недвижимости, что на восемь меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за 925 000 евро.