Как в сказке ⟩ В Нымме продается прелестный ухоженный дом, который может еще и доход принести

Двухэтажный дом общей площадью 160 квадратных метров стоит на ухоженном участке, где растут сосны, ели, березы, яблони, ягодные кусты и много цветов.

Дом в Нымме. ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположена уютная гостиная с открытой кухней и с выходом на большую террасу, а также две спальни и ванная комната. На втором этаже находятся небольшая гостиная с открытой кухней, маленькая ванная комната с туалетом и большая спальня с выходом на романтический балкон.

Дом в Нымме. ФОТО: KV.EE

Содержать такой дом недорого: летом коммунальные расходы не превышают 100 евро, а зимой достигают 200 евро.

Дом в Нымме. ФОТО: KV.EE

Дом подойдет для двух семей или для двух поколений одной семьи. Также можно жить на одном этаже, а второй сдавать внаем. Ознакомиться с приятным предложением и расчетами по оплате найма можно на странице портала недвижимости KV.EE.