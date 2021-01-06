Ср, 6.01.2021
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Кристина Каллас
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  • В Нымме продается прелестный ухоженный дом, который может еще и доход принести
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Как в сказке ⟩ В Нымме продается прелестный ухоженный дом, который может еще и доход принести

Дом в Нымме.

ФОТО: KV.EE

Ухоженный дом в Нымме с очаровательным интерьером ищет покупателя и делает ему интересное предложение, пишет Kodustiil. 

Двухэтажный дом общей площадью 160 квадратных метров стоит на ухоженном участке, где растут сосны, ели, березы, яблони, ягодные кусты и много цветов. 

Дом в Нымме.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже расположена уютная гостиная с открытой кухней и с выходом на большую террасу, а также две спальни и ванная комната. На втором этаже находятся небольшая гостиная с открытой кухней, маленькая ванная комната с туалетом и большая спальня с выходом на романтический балкон.

Дом в Нымме.

ФОТО: KV.EE

Содержать такой дом недорого: летом коммунальные расходы не превышают 100 евро, а зимой достигают 200 евро.

Дом в Нымме.

ФОТО: KV.EE

Дом подойдет для двух семей или для двух поколений одной семьи. Также можно жить на одном этаже, а второй сдавать внаем. Ознакомиться с приятным предложением и расчетами по оплате найма можно на странице портала недвижимости KV.EE

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