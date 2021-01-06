Ср, 6.01.2021
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Игорь Калакаускас
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Коронавирус распространился в одном из отделений Клиники ТУ

Отделение сестринской помощи находится по адресу Л. Пуусепа, 6.

ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

На сегодняшний день в отделении сестринской помощи Клиники Тартуского университета находится восемь пациентов с COVID-19, для которых создано отдельное отделение, подтвердил руководитель группы кризисного управления клиники профессор Джоэл Старкопф, пишет Tartu Postimees.

Старкопф сказал, что речь идет о внутриведомственном распространении инфекции: «Сегодня мы знаем, что вирус занес в отделение больной пациент». Заражение первого пациента клиника обнаружила в середине декабря.

«К сожалению, речь идет о распространении инфекции внутри отделения. Этот случай показывает, что, как и в других сферах жизни, персонал больницы и пациенты не полностью защищены от распространения вируса, несмотря на то, что в клинике ежедневно принимаются меры по предотвращению распространения вируса в помещениях больницы», - отметил Старкопф.

Старкопф сказал, что все пациенты находятся под присмотром и наблюдением персонала больницы. По словам Старкопфа, пациенты в отделении Covid-19 изолированы от других пациентов, и работа организована таким образом, чтобы те медицинские работники, которые имеют дело с коронавирусом, сами не контактировали с другими пациентами.

«Служба инфекционного контроля клиники тщательно анализирует инцидент, и в отделении регулярно проводятся тесты на Covid-19 и обучение использованию средств индивидуальной защиты», - подтвердил он.

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