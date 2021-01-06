Китай не пустил экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

По словам Тедроса Гебрейесуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, чтобы выяснить, каким образом там возник коронавирус COVID-19, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.

«Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия - приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации», - заявил Гебрейесус.