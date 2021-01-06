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Игорь Калакаускас
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Китай не пустил экспертов ВОЗ для изучения коронавируса

Тедрос Адханом Гебрейесус (15 октября 2020 года)

ФОТО: EPA

Глава Всемирной организации здравоохранения во вторник сказал, что он "разочарован" тем, что власти Китая все еще не выдали разрешение на прибытие группы экспертов в страну для изучения происхождения COVID-19, передает Euronews.

По словам Тедроса Гебрейесуса, ученые из разных стран готовы отправиться в Китай для изучения причин пандемии, чтобы выяснить, каким образом там возник коронавирус COVID-19, но Пекин еще не предоставил необходимый доступ.

«Я очень разочарован этой новостью. Два эксперта группы узнали об этом, когда уже были в пути, а другие не смогли отправиться в поездку в последнюю минуту. Я общался с высшими китайскими официальными лицами и еще раз дал понять, что эта миссия - приоритет для ВОЗ и международной команды. Меня заверили, что Китай ускоряет внутренние процедуры для скорейшего разрешения ситуации», - заявил Гебрейесус.

Считается, что коронавирус начал распространяться среди людей в конце 2019 года в китайском городе Ухань. 

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