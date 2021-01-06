Отправка посылок между Эстонией и Великобританией восстановилась

"Первые посылки после Рождества мы смогли отправить 30 декабря через Литву. Со 2 января отправка и прием посылок снова осуществляются на регулярной основе и посредством прямого авиасообщения", – рассказала отвечающая за международный сегмент службы посылок Omniva Маргит Мяги.

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Почтовые отправления и интернет-покупки

C 1 января добавляется налог с оборота на посылки стоимостью свыше 22 евро, заказанные в Великобритании, а также таможенная пошлина на посылки стоимостью свыше 150 евро.

В связи с выходом Великобритании из Европейского союза необходимо учитывать новые правила при заказе товаров в новом году, обращает внимание департамент. Это обозначает следующее: если стоимость товаров, заказанных по почте, составляет более 22 евро, то заказчик должен задекларировать товар на таможне и уплатить 20-процентный налог с оборота. Если стоимость заказанного товара превышает 150 евро, то помимо налога с оборота, уплачивается таможенная пошлина, ставка которой зависит от конкретного товара.

Наиболее удобно декларировать посылки в электронном виде в e-MTA, а для подачи таможенной декларации необходимо уведомление, отправленное курьерской фирмой или почтовым предприятием, а также документ, подтверждающий стоимость товара, например, счет, платежное поручение или заказ.

С 1 января необходимо задекларировать подарки, отправленные от частного лица, проживающего в Великобритании, частному лицу, проживающему в Эстонии, стоимость которых превышает 45 евро, так же, как в отношении всех стран, не входящих в Европейский союз. При отправке товаров из Эстонии в Великобританию они должны быть задекларированы на таможне, если их стоимость превышает 1000 евро.