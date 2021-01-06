Владимир Свет назвал возможные причины высокого уровня заражения коронавирусом в Ласнамяэ

По словам старейшины Ласнамяэ, исследования и статистика говорят о том, что русскоязычные жители Эстонии, которые наиболее компактно проживают в Ласнамяэ и Ида-Вирумаа, где показатели распространения коронавируса высокие, носят маски и информированы о связанных с коронавирусом рисках не меньше, чем эстоноязычное население.

"Но основное различие мы видим в том, насколько человек может работать удаленно и насколько хорошо люди защищены в социально-экономическом смысле. Если человек может работать удаленно, если он чувствует себя уверенно, то он смелее берет больничный, у него больше возможностей работать из дома и избегать контактов, потому что характер его работы это позволяет, поэтому основными причинами являются эти два фактора: социально-экономическое положение и плотность населения", — пояснил он.

Свет отметил, что существенное значение также имеет степень информированности людей о своих правах брать больничный или оставаться в самоизоляции, и напомнил в связи с этим о вступившей в силу с начала года законодательной поправке, которая позволяет получать компенсацию за больничный со второго дня болезни.

Старейшина Ласнамяя также напомнил, что столичные власти оказывают помощь малообеспеченным людям, таким как одинокие пенсионеры и многодетные семьи: частности, в Ласнамяэ нуждающимся было роздано около 250 000 защитных масок, и они будут раздаваться и дальше.