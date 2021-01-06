«Ээсти 200»: мы хотим изменить политическую традицию

«Политические партии стремятся выдавать идеи и предложения только раз в четыре года. После этого все расслабляются, обещания забываются, и партии занимаются политическими бесчинствами. Чтобы политика Эстонии была более актуальной, все партии должны каждый год выступать со своими идеями по развитию страны. Более того, такой новый формат позволит тренировать политические мускулы партий, а мы сможем увидеть более содержательные дебаты. "Ээсти 200" как политическая партия нового поколения хочет изменить политическую традицию Эстонии, и поэтому мы должны изменить замороженные политические форматы», - пояснил член правления «Ээсти 200» Марек Рейнаас.

С этой целью «Ээсти 200» объявила о своей политической программе на 2021 год, в которой основное внимание уделяется изменениям в системе здравоохранения и удалению особого внимания проблемам психического здоровья. В основе текущего года - меры по борьбе с распространением вируса COVID-19 и прекращению падения экономики и доходов населения.

«"Ээсти 200" предлагает временно снизить налоги на рабочую силу для молодежи, чтобы побудить молодых людей быстрее вернуться на рынок труда и оказать финансовую поддержку работодателям в обучении молодых людей на их первой работе. Этим государство предотвратит в том числе и выезд нашей молодежи за границу в поисках работы. Если высокий уровень безработицы среди молодежи сохранится в течение длительного времени, это подорвет возможности нового поколения, когда дело доходит до начала самостоятельной жизни. Чтобы наши дети не получили худшего стартового положение, по сравнению с нами, важно, чтобы мы уделяли особое внимание их доходам во время экономического кризиса», - пояснил Марек Рейнаас.

Программа «Ээсти 200» предусматривает внесение изменений в систему здравоохранения, например, введение обязательной электронной консультации и создание портала для истории болезни с целью повышения доступности медицинской помощи для жителей Эстонии. Для поддержки предприятий, выходящих из кризиса, программа «Ээсти 200» предусматривает временные налоговые льготы. Государство должно выплачивать как можно меньше субсидий и поддерживать экономику через систему налогов, чтобы сильные компании могли выжить. С этой целью НДС должен быть снижен вдвое в тех секторах, где падение составило более 20%. Необходимо восстановить выплаты по оплате труда в гостиничном секторе. Во всех компаниях, где падение составило более 50%, оставшимся работникам должно быть предоставлено пособие, равное их пособию по безработице.

Однако в 2021 году необходимо уделить внимание и политике уже в период после COVID-19, и здесь важно ввести долгосрочный план. Долгосрочный план развития «Ээсти 200» сосредоточен на государственной реформе, зеленого перехода и развитии регионов Эстонии.

Полная программа на 2021 год доступна здесь.