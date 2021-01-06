Спа-отель Lauasmaa сменил название и получил 10 миллионов евро инвестиций

По словам Анны Элам, сотрудничество с Hestia было весьма успешным, но собственники хотели продолжить управлять спа-отелем самостоятельно и предложить новую концепцию. По ее словам, планируется обновить как внутреннюю отделку отеля, так и внешнюю.

Стойка регистрации, конференц-залы, сауны и рестораны LaSpa уже прошли реновацию. Завершается ремонт центра спа-процедур Enjoy LaSpa. Автором проектов реконструкции выступил дизайнер интерьеров Тоомас Корб, в ремонтные работы было вложено около пяти миллионов евро. В ближайшие годы владельцы планируют вложить в спа-комплекс еще десять миллионов, чтобы обновить весь отель, его территорию и аквапарк. Первые реновированные номера планируется открыть для гостей уже этой весной.

Нынешний исполнительный директор спа-отеля Анне Маллене продолжит работу на своей должности, Анне Аст останется менеджером спа, а Ангелика Удекюлль шеф-поваром ресторана Wicca.

«Несмотря на новое название спа-отеля, мы поставили целью продолжить работу с прежней сильной командой и попытаться организовать деятельность таким образом, чтобы свои рабочие места сохранили все сегодняшние сотрудники, несмотря на вызванные коронавирусом ограничения», - заверила Анна Элам. В дополнение к существующей команде наняты новый менеджер по продажам, менеджер по маркетингу и финансовый директор.

«Прошлый год тяжело сказался на всем туристическом секторе, но мы рассматриваем LaSpa в качестве долгосрочной инвестиции и хотим продолжить сотрудничество с существующими партнерами. Все бронирования, заранее приобретенные услуги и подарочные карты клиентов останутся в силе – мы просто хотим предложить в формате в LaSpa еще более качественную услугу», - добавила Элам.