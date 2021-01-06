Ср, 6.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Суд обсудит вопрос по УДО для югославских военных преступников, сидящих в Тартуской тюрьме

Драгомир Милошевич может выйти из Тартуской тюрьмы под электронный надзор.

ФОТО: Juan Vrijdag / AFP / Scanpix

Тартуский уездный суд рассмотрит возможность условно-досрочного освобождения Драгомира Милошевича и Милана Мартича под электронный надзор.

78-летний Драгомир Милошевич признан Международным уголовным трибуналом бывшей Югославии военным преступником за то, что во время войны в Боснии он командовал корпусом вооруженных сил Республики Сербской, то есть Сараевско-Романийским корпусом.

Корпус под командованием Милошевича три года войны удерживал город Сараево.

Трибунал признал в 2006 году Милошевича виновным и поговорил к 33 годам лишения свободы. В 2009 году срок был сокращен до 29 лет.

С 22 марта 2011 года Милошевич отбывает наказание в Тартуской тюрьме.

66-летний Милан Мартич был третьим и последним президентом Республики Сербская Краина в годы войны за независимость Хорватии, и Международным уголовным трибуналом бывшей Югославии признан военным преступником.

Мартич в 2007 году был признан виновным и приговорен к 35 годам лишения свободы.

С июня 2009 года он отбывает наказание в Тартуской тюрьме.

Эстония и трибунал заключили договор об исполнении приговоров, согласно которому Эстония по ходатайству трибунала принимает у себя осужденных людей для отбытия наказания.

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