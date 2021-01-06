Видео ⟩ Россия осталась без медалей молодежного чемпионата мира по хоккею

"Скажу от себя и от тренерского штаба сборной: ребята сделали все, что могли. Но игра всегда диктует свои условия, это ведет к ошибкам. С нашей стороны говорить о моментах, которые мы недосмотрели, преждевременно. Нужно время, чтобы все четко проанализировать. Мы все разочарованы. Но каждая команда могла оказаться на нашем месте. Сейчас важно трезво оценить ситуацию и понять, в чем мы можем быть сильнее. Не думаю, что мы кого-то из игроков можем упрекнуть", - цитирует ФХР главного тренера Игоря Ларионова.