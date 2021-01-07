В чем Нарва переиграла Таллинн и куда движется столичное градостроительство

Оглядываясь на архитектурные премии минувшего года, можно отметить одну важную тенденцию: лучшая архитектура рождается в результате архитектурных конкурсов. Радостно видеть, что засилье тендеров, где основным критерием оценки выступала стоимость проекта, в качестве единственно возможного способа строительства новых объектов, уходит в прошлое как во многих муниципалитетах, так и в частном секторе.

В минувшем году в каждом публичном архитектурном конкурсе участвовало на правах конкуренции в среднем около 19 архитектурных бюро. В ходе тендера рождается один проект, но при помощи публичного конкурса появляется выбор среди 19 работ. Это отразилось и на распределении прошлогодних архитектурных премий, где большинством лауреатов стали объекты, рожденные путем публичных архитектурных конкурсов.

Провинциальные города все хорошеют

Отдельно стоит отметить Нарву, где после долгого затишья жизнь вновь кипит, и город заслужил целых три премии года. Главную премию целевого капитала архитектуры «Капитала культуры Эстонии» присудили учебно-жилому комплексу Нарвского учебного центра Академии МВД и Нарвского колледжа Тартуского университета, который был спроектирован архитектурным бюро 3+1 Arhitektid.

Учебно-жилой комплекс Нарвского учебного центра Академии МВД и Нарвского колледжа ТУ. ФОТО: Тыну Туннель.

Помимо этого, «Капитал культуры» наградил премией года проект реконструкции конвентского дома Нарвского замка, авторами которого стали архитектурное бюро JVR и Stuudio Truus. Этот же объект был удостоен премии года Союза архитекторов интерьера Эстонии.

Проектирование и строительство – долгоиграющая история. Процессы начинаются за несколько лет до того, как первый экскаваторный ковш врезается в землю. В случае Нарвы, несомненно, нужно подчеркнуть роль и видение городских архитекторов в планировании этих зданий и проведении общественных конкурсов.

Городские архитекторы Нарвы Пеэтер Тамбу и Иван Сергеев заслуживают отдельного признания. Здесь можно провести параллель и с сооружением учебного комплекса Нарвского колледжа Тартуского университета, который в свое время был инициирован тогдашним городским архитектором Юларом Мяги. И это здание, спроектированное архитектурным бюро KAVAKAVA, в свое время заслужило ряд архитектурных премий.

Хочется выделить и наши маленькие города, которые после десятилетий застоя вновь оживают. Номинантами премии Капитала культуры в области ландшафтной архитектуры стали центральные площади Курессааре, Выру и Эльва.

Лауреатом стал Эльва, причем помимо премии «Капитала культуры» городок удостоился и премии года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. И вновь стоит выразить признательность городским архитекторам малых городов и местным политикам, которые понимают, что для привлечения людей и инвестиций, для дальнейшего развития города недостаточно лишь создавать новые рабочие места – крайне важную роль играет качественная жилая среда.

Центр города Эльва. ФОТО: Рагнар Вутт