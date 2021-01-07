В чем Нарва переиграла Таллинн и куда движется столичное градостроительство

В минувшем году было выдано одиннадцать премий, напрямую связанных с городским и уличным пространством, из них только две достались Таллинну, причем оба лауреата появились в городе лишь благодаря частным застройщикам. Все ли в порядке в столице с созданием качественного пространства и жилой среды и почему у Таллинна нет городского архитектора, размышляет президент Союза архитекторов Эстонии Андро Мянд.
Оглядываясь на архитектурные премии минувшего года, можно отметить одну важную тенденцию: лучшая архитектура рождается в результате архитектурных конкурсов. Радостно видеть, что засилье тендеров, где основным критерием оценки выступала стоимость проекта, в качестве единственно возможного способа строительства новых объектов, уходит в прошлое как во многих муниципалитетах, так и в частном секторе.
В минувшем году в каждом публичном архитектурном конкурсе участвовало на правах конкуренции в среднем около 19 архитектурных бюро. В ходе тендера рождается один проект, но при помощи публичного конкурса появляется выбор среди 19 работ. Это отразилось и на распределении прошлогодних архитектурных премий, где большинством лауреатов стали объекты, рожденные путем публичных архитектурных конкурсов.
Провинциальные города все хорошеют
Отдельно стоит отметить Нарву, где после долгого затишья жизнь вновь кипит, и город заслужил целых три премии года. Главную премию целевого капитала архитектуры «Капитала культуры Эстонии» присудили учебно-жилому комплексу Нарвского учебного центра Академии МВД и Нарвского колледжа Тартуского университета, который был спроектирован архитектурным бюро 3+1 Arhitektid.
Помимо этого, «Капитал культуры» наградил премией года проект реконструкции конвентского дома Нарвского замка, авторами которого стали архитектурное бюро JVR и Stuudio Truus. Этот же объект был удостоен премии года Союза архитекторов интерьера Эстонии.
Проектирование и строительство – долгоиграющая история. Процессы начинаются за несколько лет до того, как первый экскаваторный ковш врезается в землю. В случае Нарвы, несомненно, нужно подчеркнуть роль и видение городских архитекторов в планировании этих зданий и проведении общественных конкурсов.
Городские архитекторы Нарвы Пеэтер Тамбу и Иван Сергеев заслуживают отдельного признания. Здесь можно провести параллель и с сооружением учебного комплекса Нарвского колледжа Тартуского университета, который в свое время был инициирован тогдашним городским архитектором Юларом Мяги. И это здание, спроектированное архитектурным бюро KAVAKAVA, в свое время заслужило ряд архитектурных премий.
Хочется выделить и наши маленькие города, которые после десятилетий застоя вновь оживают. Номинантами премии Капитала культуры в области ландшафтной архитектуры стали центральные площади Курессааре, Выру и Эльва.
Лауреатом стал Эльва, причем помимо премии «Капитала культуры» городок удостоился и премии года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии. И вновь стоит выразить признательность городским архитекторам малых городов и местным политикам, которые понимают, что для привлечения людей и инвестиций, для дальнейшего развития города недостаточно лишь создавать новые рабочие места – крайне важную роль играет качественная жилая среда.
Знаковым событием можно назвать и то, что премию «Капитала культуры» за деятельность в области архитектуры присудили городскому архитектору Валга Иржи Тинтера. Своей деятельностью Тинтера перевернул новую страницу успеха ранее крайне проблемного из-за демографической ситуации городка. В случае Валга важно отметить доверие местных политиков и их поддержку деятельности городского архитектора. Жизнь показала, что в отсутствие профессионального видения развитие городов становится проблематичным.
Премии года Союза ландшафтных архитекторов Эстонии удостоили мэрию Выру за долгосрочную работу по созданию и развитию качественной городской среды.
А что происходит в Таллинне?
Урожай премий, собранный в прошлом году Таллинном, досадно скуден. Премию года Союза архитекторов Эстонии вручили расположенной в творческом городке Теллискиви галерее Fotografiska, здание которой спроектировали архитекторы бюро Salto. Премию года за организацию дворового пространства присудили внутреннему двору нового жилого района Уус-Веэренни, авторами которого являются ландшафтные архитекторы KINO. Оба таллиннских лауреата были авторами проектов, созданных по инициативе частных девелоперов.
Если оставить в стороне статьи, выставки и проекты дизайна интерьера, то в минувшем году было выдано 11 премий, напрямую связанных с городским и уличным пространством. Из этих 11 премий только две достались Таллинну, причем оба лауреата появились в городе по инициативе частных инвесторов. Увы, ни один таллиннский объект не оказался даже среди 36 номинантов на премии «Капитала культуры», Союза архитекторов и Союза ландшафтных архитекторов, напрямую связанные со строительством зданий или городским пространством.
При этом, если мы сравним население Таллинна и пропорции объемов строительства с остальной Эстонией, то подобные цифры заставляют сомневаться, все ли хорошо в столице с созданием качественного пространства и жилой среды?
Стоит взглянуть в зеркало и подумать, как так получилось, что у столицы Эстонии нет главного архитектора? Как так получилось, что в последние годы новые школы и детские сады строятся в Таллинне в результате тендеров, а не в результате тщательно подготовленных публичных архитектурных конкурсов, которые позволили бы выбрать наилучшее решение для наших детей?
Призываю Таллинн брать пример с других городов Эстонии и обогнать их в развитии качественного городского пространства. Надеюсь, в один прекрасный день мы увидим и представителей Таллинна, принимающих архитектурные премии года.
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