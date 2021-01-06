Ср, 6.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
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  • Переходный период брекзита закончился: что нужно знать жителям Эстонии
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Переходный период брекзита закончился: что нужно знать жителям Эстонии

Брекзит.

ФОТО: Daniel Leal-Olivas

С 1 января завершается переходный период выхода Великобритании из Евросоюза (брекзита), и это означает, что к торговле с Великобританией больше не применяются принципы Таможенного союза. Теперь при поездке в Великобританию или возвращении из нее, а также при заказе посылок или товарообмене между предприятиями следует учитывать таможенные процедуры.

Что меняется для частных лиц?

При заказе товаров из Великобритании следует учитывать добавляющиеся налоги и сборы. Если стоимость отправления составляет 22-150 евро, в e-MTA следует подать таможенную декларацию на отправленный товар и уплатить налог с оборота. Если стоимость отправления превышает 150 евро, следует подать таможенную декларацию на отправленный товар и уплатить налог с оборота и таможенный сбор. Таможенный сбор платить не нужно, если продавец товара может доказать, что товар имеет происхождение из Великобритании. Для этого продавец должен представить Вам подтверждение происхождения товара, которое Вы сможете приложить к таможенной декларации на товар.

Если Вы заказали посылку в течение 2020 года, но она отправляется из Великобритании в 2021 году, товары следует задекларировать в e-MTA и при необходимости уплатить с них налоги и сборы. Если же Вы заказали товары в течение 2020 года, и их отправили также в 2020 году, ничего декларировать не нужно. Например, если Вы заказали товар из Великобритании 15 декабря, и он отправлен 28 декабря, но до настоящего времени заказанный товар ещё не прибыл в Эстонию, этот товар декларировать не нужно, и к нему не добавляются налог с оборота и таможенный сбор. При этом важен день, когда товар в Великобритании был передан обеспечивающему перевозку предприятию, например, авиаперевозчику.

В случае товара, бесплатно отправленного от одного частного лица другому частному лицу (например, в качестве подарка), налог с оборота следует платить в том случае, если стоимость товара превышает 45 евро, и таможенный сбор – если стоимость товара превышает 500 евро. Если стоимость товара в отправлении превышает 500 евро, освобождение от уплаты таможенного сбора применяется к товару, имеющему подтверждение происхождения товара.

Прибывающий из Великобритании пассажир может ввезти в Эстонию без уплаты таможенного сбора товары для личного пользования стоимостью до 1200 евро. Если стоимость товаров превышает 1200 евро, освобождение от уплаты таможенного сбора применяется к товару, имеющему подтверждение происхождения. Без уплаты налога с оборота пассажиры могут ввозить товары для личного пользования стоимостью до 300 евро, авиапассажиры и пассажиры морских судов – до 430 евро.

Важно обратить внимание на то, что при поездках действуют запреты и ограничения, и это означает, что определённые товары (например, мясные и молочные продукты) в Евросоюз теперь ввозить нельзя. Все лица, планирующие поездку, должны ознакомиться с информацией на домашних страницах Налогово-таможенного департамента и Министерства иностранных дел о том, на какие товары распространяется освобождение от налогов и сборов, и какие имеются ограничения.

Лица, которые проживали в Великобритании и теперь планируют вернуться в Эстонию, должны учитывать необходимость таможенных оформлений также и при ввозе личных вещей в Эстонию. Применение освобождения от налогов и сборов возможно, но для уточнения условий просим предварительно связаться со службой таможенной информации.

Что меняется для предприятий, осуществляющих товарообмен с Великобританией?

Если до сих пор товары могли передвигаться свободно, то теперь следует учитывать таможенные формальности.

Все поступающие из Великобритании или отправляемые в Великобританию товары подлежат таможенному контролю. Все товары следует каждый раз декларировать и при импорте уплачивать с товаров также налоги и сборы (налог с оборота, таможенные сборы, акцизы – в зависимости от товара). Таможенные декларации следует подавать как в Эстонии, так и в Великобритании – например, при экспорте товара в Великобританию декларация подаётся при вывозе товара из Эстонии, а также при ввозе товара в Великобританию. В Эстонии таможенные декларации подаются электронным путём посредством e-MTA.

Для определённых товаров начинают действовать запреты и ограничения: в зависимости от характеристики товара, следует представлять сертификаты и лицензии на товар. К примеру, сельскохозяйственная продукция должна соответствовать нормам Евросоюза, и соответствующие документы прилагаются к таможенной декларации. Поэтому предприниматели должны учитывать дополнительное время для планирования товарообмена.

Исключение составляет Северная Ирландия, которая считается частью таможенной территории Евросоюза. Это означает, что передвижение товаров между ЕС и Северной Ирландией продолжается на прежних условиях. Однако имеются изменения в части тех товаров, которые передвигаются не напрямую между ЕС и Северной Ирландией, поэтому при передвижении товаров через Северную Ирландию просим предпринимателей обязательно ознакомиться дополнительно с протоколом Северной Ирландии.

Согласно торговому соглашению, заключённому между Евросоюзом и Великобританией, как правило, в торговле между ними не применяются таможенные тарифы и квоты для товаров происхождением из Великобритании или ЕС. Это означает, что от таможенных сборов освобождаются (льготная ставка таможенного сбора 0%) те товары, которые произведены или в достаточной степени обработаны в Великобритании или Евросоюзе. Для этого продавец товара должен представить покупателю подтверждение происхождения товара. Если известно, что товар произведён или в достаточной степени обработан в Великобритании, но продавец товара не может пока представить подтверждение происхождения, таможенный сбор следует уплатить, но в течение трёх лет можно ходатайствовать о его возврате, если продавец в течение этого времени представит подтверждение происхождения товара.

При таможенном оформлении для Великобритании и Северной Ирландии теперь будут использоваться новые государственные коды.

Транзит товаров между ЕС и Великобританией осуществляется в рамках процедуры общего транзита, которая существенно сокращает время на оформление при пересечении границы. Начиная с 01.01.2021, Великобритания по смыслу транзитной процедуры имеет такой же статус, как Норвегия, Турция и Швейцария.

Обращаем внимание на то, что брекзит повлиял также на тех предпринимателей, которые не ведут торговлю с Великобританией, но декларируют товар в свободное обращение и в определённых случаях должны фиксировать на таможенной декларации то, что товары были ввезены в ЕС до 01.01.2021.

Подробная информация о новых правилах доступна на домашней странице Налогово-таможенного департамента: https://www.emta.ee/et/brexit-eraisikud и https://www.emta.ee/et/brexit. При возникновении вопросов можно обращаться в службу таможенной информации по телефону 880 0814 или по эл. почте по адресу tolliinfo@emta.ee.

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