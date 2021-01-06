Переходный период брекзита закончился: что нужно знать жителям Эстонии

Что меняется для предприятий, осуществляющих товарообмен с Великобританией?

Если до сих пор товары могли передвигаться свободно, то теперь следует учитывать таможенные формальности.

Все поступающие из Великобритании или отправляемые в Великобританию товары подлежат таможенному контролю. Все товары следует каждый раз декларировать и при импорте уплачивать с товаров также налоги и сборы (налог с оборота, таможенные сборы, акцизы – в зависимости от товара). Таможенные декларации следует подавать как в Эстонии, так и в Великобритании – например, при экспорте товара в Великобританию декларация подаётся при вывозе товара из Эстонии, а также при ввозе товара в Великобританию. В Эстонии таможенные декларации подаются электронным путём посредством e-MTA.

Для определённых товаров начинают действовать запреты и ограничения: в зависимости от характеристики товара, следует представлять сертификаты и лицензии на товар. К примеру, сельскохозяйственная продукция должна соответствовать нормам Евросоюза, и соответствующие документы прилагаются к таможенной декларации. Поэтому предприниматели должны учитывать дополнительное время для планирования товарообмена.

Исключение составляет Северная Ирландия, которая считается частью таможенной территории Евросоюза. Это означает, что передвижение товаров между ЕС и Северной Ирландией продолжается на прежних условиях. Однако имеются изменения в части тех товаров, которые передвигаются не напрямую между ЕС и Северной Ирландией, поэтому при передвижении товаров через Северную Ирландию просим предпринимателей обязательно ознакомиться дополнительно с протоколом Северной Ирландии.

Согласно торговому соглашению, заключённому между Евросоюзом и Великобританией, как правило, в торговле между ними не применяются таможенные тарифы и квоты для товаров происхождением из Великобритании или ЕС. Это означает, что от таможенных сборов освобождаются (льготная ставка таможенного сбора 0%) те товары, которые произведены или в достаточной степени обработаны в Великобритании или Евросоюзе. Для этого продавец товара должен представить покупателю подтверждение происхождения товара. Если известно, что товар произведён или в достаточной степени обработан в Великобритании, но продавец товара не может пока представить подтверждение происхождения, таможенный сбор следует уплатить, но в течение трёх лет можно ходатайствовать о его возврате, если продавец в течение этого времени представит подтверждение происхождения товара.

При таможенном оформлении для Великобритании и Северной Ирландии теперь будут использоваться новые государственные коды.

Транзит товаров между ЕС и Великобританией осуществляется в рамках процедуры общего транзита, которая существенно сокращает время на оформление при пересечении границы. Начиная с 01.01.2021, Великобритания по смыслу транзитной процедуры имеет такой же статус, как Норвегия, Турция и Швейцария.

Обращаем внимание на то, что брекзит повлиял также на тех предпринимателей, которые не ведут торговлю с Великобританией, но декларируют товар в свободное обращение и в определённых случаях должны фиксировать на таможенной декларации то, что товары были ввезены в ЕС до 01.01.2021.