Ср, 6.01.2021
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Кристина Каллас
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  • Полиция и прокуратура прокомментируют убийство на улице Юмера
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Полиция и прокуратура прокомментируют убийство на улице Юмера

Пыхьяская окружная прокуратура и представитель полиции прокомментируют сегодня в 14 часов убийство 36-летней женщины, произошедшее вчера на улице Юмера в Ласнамяэ.

В брифинге примут участие окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс и Пыхьяский префект Кристиан Яани.

Напомним, вчера около восьми часов вечера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы.

По данным Rus.Postimees, речь идет о соседе убитой, который и ранее проявлял агрессию.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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