Полиция и прокуратура прокомментируют убийство на улице Юмера
Пыхьяская окружная прокуратура и представитель полиции прокомментируют сегодня в 14 часов убийство 36-летней женщины, произошедшее вчера на улице Юмера в Ласнамяэ.
Пыхьяская окружная прокуратура и представитель полиции прокомментируют сегодня в 14 часов убийство 36-летней женщины, произошедшее вчера на улице Юмера в Ласнамяэ.
В брифинге примут участие окружной прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Энели Лауритс и Пыхьяский префект Кристиан Яани.
Напомним, вчера около восьми часов вечера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы.
По данным Rus.Postimees, речь идет о соседе убитой, который и ранее проявлял агрессию.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.