В США заявили о вероятной причастности России к хакерской атаке на американское правительство

Российские хакеры, вероятно, причастны к масштабной кибератаке на федеральное правительство США. Такой вывод содержится в распространенном во вторник совместном заявлении аппарата директора национальной разведки, Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США. Эти ведомства ведут соответствующее расследование, передает ТАСС.

Проделанная на данный момент "работа указывает, что источник целенаправленной устойчивой угрозы вероятно российского происхождения и несет ответственность за большинство или все недавно обнаруженные, продолжающиеся кибератаки как на государственные, так и негосударственные сети", утверждается в документе.

Там также указано, что менее десяти американских государственных структур пострадали от продолжающейся атаки.

"В настоящее время мы считаем, что это была и остается попытка по сбору разведданных. Мы предпринимаем все необходимые меры с целью понять весь масштаб этой кампании и отреагировать соответствующим образом", - говорится в документе.

Американская разведка "на данный момент обнаружила менее десяти правительственных структур США", которые пострадали от кибератаки. Всего же продолжающаяся атака затронула порядка 18 тыс. клиентов американской компании SolarWinds как из государственного, так и частного секторов. В заявлении не указывается, кто именно пострадал.

"Это серьезная кибератака, которая потребует постоянных и целенаправленных усилий для исправления нанесенного ущерба", - указали авторы документа. Расследование, которое возглавляет ФБР, продолжается.

Программное обеспечение Orion компании SolarWinds, которая производит продукты для управления и обеспечения безопасности компьютерных систем, было взломано в марте 2020 года. Хакерам удалось внедрить вирус в обновление Orion, которое затем было загружено и использовано тысячами клиентов SolarWinds, среди них были 40 государственных структур США, а также более 400 крупнейших американских компаний. Большая часть целей хакеров - около 80% - находилась в США, а остальные 20% были разбросаны по всему миру. Эту кибератаку под названием Sunburst называют самой опасной в истории США, отмечает DW.

В конце прошлого года госсекретарь США Майкл Помпео изложил версию, согласно которой к атаке причастна Россия. Эту же версию озвучили генеральный прокурор Уильям Барри и избранный президент Джо Байден, пишет "Коммерсант". По информации СМИ, представители Белого дома еще 19 декабря хотели опубликовать заявление о причастности России к атаке, но в последний момент получили приказ отменить публикацию.

Между тем президент США Дональд Трамп подчеркнул, что СМИ преувеличили масштабы произошедшего. Он также допускал, что за кибератакой может стоять Китай.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не причастна к хакерским атакам на правительственные учреждения и компании США. По его словам, "любые обвинения России в причастности являются абсолютно голословными и скорее являются продолжением слепой русофобии, к которой прибегают при любых инцидентах".