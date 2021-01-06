В Латвии за сутки добавилось 1229 новых случаев Covid-19, скончались 32 человека
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), пишет Rus.TVNET.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), пишет Rus.TVNET.
SPKC сообщает, что за последние сутки было зарегистрировано 32 случая смерти:
Всего в Латвии умерло 754 пациента с Covid-19, что составляет неполных 1,7% от выявленных зараженных.
Во вторник было сделано 13 946 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%
С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 45 17 человек.