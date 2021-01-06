Ср, 6.01.2021
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Елена Розинко
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В Латвии за сутки добавилось 1229 новых случаев Covid-19, скончались 32 человека

Больница в Латвии.

ФОТО: Edijs Palens/ZUMAPRESS.com

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 1229 новых случаев Covid-19, 32 человека скончались, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC), пишет Rus.TVNET.

SPKC сообщает, что за последние сутки было зарегистрировано 32 случая смерти:

  • один человек в возрастной группе 45-50 лет;
  • двое в группе 50-60 лет;
  • семь в группе 60-70 лет;
  • семь в группе 75-80 лет;
  • одиннадцать в группе 80-90 лет;
  • четверо в группе 90-95 лет.

Всего в Латвии умерло 754 пациента с Covid-19, что составляет неполных 1,7% от выявленных зараженных. 

Во вторник было сделано 13 946 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 8,8%

С начала пандемии Covid-19 в Латвии заболели 45 17 человек.

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