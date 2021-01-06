Видео ⟩ Мартин Хельме из-за своих комментариев стал героем литовского юмористического шоу

В юмористическом ролике актеры сыграли видеозвонок министра иностранных дел Литвы Габриэлюса Ландсбергиса и Мартина Хельме.

Перевод видеоклипа:

Габриэлюс Ландсбергис: Привет-привет, Мартин Хельме. Что там говорил по эстонскому радио, что наши выборы сфальсифицированы?

Мартин Хельме: Но так и было. Литва выбрала слишком много либералов и женщин. Это нечестно.

Габриэлюс Ландсбергис: Но если бы мы сфальсифицировали выборы, наша победа не была бы такой маленькой. К тому же выборы были уже в октябре. Почему ты заметил это только сейчас?

Мартин Хельме: Мы заметили это только сейчас. Я отреагировал быстро.

Габриэлюс Ландсбергис: Но сейчас январь. Прошло три месяца.

Мартин Хельме: Я об этом и говорю. Мы отреагировали быстро.

Габриэлюс Ландсбергис: Кстати, Мартин, каково финансовое положение Эстонии в условиях пандемии?

Мартин Хельме: Я стараюсь не думать об этом.

Габриэлюс Ландсбергис: Но ты ведь министр финансов Эстонии.

Мартин Хельме: Вот об этом я стараюсь не думать. Лучше не думать о глубинном государстве, которое сейчас в Литве.

Габриэлюс Ландсбергис: Что такое глубинное государство? У нас действительно несколько глубоких ям на дорогах в Биржайском районе, но они не глубокие. У меня здесь нет ничего глубокого, только какие-то впадины на поверхности. Естественно асфальтированной.

Входит жена министра иностранных дел Литвы.

Жена Ландсбергиса: Габрис, нам нужно поговорить.

Габриэлюс Ландсбергис: Но я говорю сейчас.

Жена Ландсбергиса: Если ты говоришь не со мной, это не считается.

Габриэлюс Ландсбергис: Мартин, извини, я выключаю микрофон.

Жена Ландсбергиса: Кто этот молодой человек?

Габриэлюс Ландсбергис: Мартин Хельме, ультранационалист из Таллинна, министр финансов Эстонии.

Жена Ландсбергиса: Миленько.

Габриэлюс Ландсбергис: Представляешь, он сказал, что наши выборы сфальсифицированы.

Жена Ландсбергиса: О, как он это понял?

Габриэлюс Ландсбергис: Понял что? Мы ничего не фальсифицировали, этот поклонник Трампа лжет.

Мартин Хельме: Ты не выключил микрофон.

Габриэлюс Ландсбергис: Ой, мне очень жаль. То есть, я не прощу прощения. Нет причин просить прощения, потому что я как министр иностранных дел не могу позволить никому из-за границы плохо говорить о Литве.