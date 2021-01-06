Свидетельница в суде: часто руки Айвара Мяэ касались груди, талии или ягодиц

И хотя Мяэ и его защитники не стали комментировать избранную в начале процесса тактику, присяжный адвокат Пауль Керес сказал на заседании, что один эпизод с домогательством он планирует опровергнуть с помощью алиби, которое подтверждает, что в момент предполагаемого притяснения экс-главы национальной оперы вообще не было на месте.

Мяэ утверждал, что руководитель по связям с общественностью национальной оперы Лисанна Мяннилаан хотела стать менеджером по маркетингу, но так как этого не произошло, она обвинила Мяэ в распускании рук. Бывшая сотрудница, которую позвали на заседание в качестве свидетельницы, это отрицает.

По словам Мяэ, в конце прошлого года заканчивался испытательный срок уже третьего по счету за короткий промежуток времени менеджера по маркетингу и он должен был решать, оставлять его или нет. «Кажется, что после того, как менеджер по маркетингу остался на своем посту, все и закрутилось. Вскоре после этого Мяннилаан ушла с работы», - рассказал Мяэ.

Айвар Мяэ и Пауль Керес в Харьюском уездном суде. ФОТО: Madis Veltman

По словам Мяннилаан, у нее не было желания становится менеджером по маркетингу «Эстонии». «Нет, эта должность казалась мне слишком административной. Я была очень довольно работой руководителем по связям с общественностью», - уверяет она. По словам Мяннилаан, ее уход из «Эстонии» в конце 2019 года связан с разногласиями с тогдашним менеджером по маркетингу, а никак не с ее желанием занять чью-то должность.

«Я подала заявление об уходе после того, как менеджер по маркетингу захотел реорганизовать работу в отделе так, что на меня легла бы такая нагрузка, с корой я не справилась бы. Я сочла, что в такой среде я больше не могу работать», - заявила Мяннилаан.

Она заявила, что не пошла рассказывать журналистам о случаях домогательства, как и ее спутник жизни, которого по работе знают многие акулы пера: «Журналист позвонил мне и спросил о домогательстве в январе или феврале прошлого года. Почему он мне позвонил? Это лучше спросить у журналиста. От меня и моего спутника жизни он эту информацию не получал».

Штраф за заглядывание под рубашку

В октябре Мяэ получил от полиции штраф за два конкретных случая, которые, согласно решению суда, произошли 4 июня между 13:00 и 14:00 и 6 августа 2019 года. Однако недостойное поведение имело место с мая 2018 по декабрь 2019 года, когда Мяннилаан работала менеджером по маркетингу.