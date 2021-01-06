Свидетельница в суде: часто руки Айвара Мяэ касались груди, талии или ягодиц

Защитник хочет доказать с помощью алиби, что Мяэ не приставал к коллеге
Починенная Мяэ рассказала о случаях домогательства в «Эстонии»
На заседании были озвучены новые примеры непристойного поведения Мяэ
Айвар Мяэ, который ушел с поста главы национальной оперы «Эстония» из-за скандала с домогательствами, вчера в Харьюском уездном суде начал борьбу за отмену штрафа в размере 400 евро, наложенного на него в октябре прошлого года за проступок, пишет Postimees.
И хотя Мяэ и его защитники не стали комментировать избранную в начале процесса тактику, присяжный адвокат Пауль Керес сказал на заседании, что один эпизод с домогательством он планирует опровергнуть с помощью алиби, которое подтверждает, что в момент предполагаемого притяснения экс-главы национальной оперы вообще не было на месте.
Мяэ утверждал, что руководитель по связям с общественностью национальной оперы Лисанна Мяннилаан хотела стать менеджером по маркетингу, но так как этого не произошло, она обвинила Мяэ в распускании рук. Бывшая сотрудница, которую позвали на заседание в качестве свидетельницы, это отрицает.
По словам Мяэ, в конце прошлого года заканчивался испытательный срок уже третьего по счету за короткий промежуток времени менеджера по маркетингу и он должен был решать, оставлять его или нет. «Кажется, что после того, как менеджер по маркетингу остался на своем посту, все и закрутилось. Вскоре после этого Мяннилаан ушла с работы», - рассказал Мяэ.
По словам Мяннилаан, у нее не было желания становится менеджером по маркетингу «Эстонии». «Нет, эта должность казалась мне слишком административной. Я была очень довольно работой руководителем по связям с общественностью», - уверяет она. По словам Мяннилаан, ее уход из «Эстонии» в конце 2019 года связан с разногласиями с тогдашним менеджером по маркетингу, а никак не с ее желанием занять чью-то должность.
«Я подала заявление об уходе после того, как менеджер по маркетингу захотел реорганизовать работу в отделе так, что на меня легла бы такая нагрузка, с корой я не справилась бы. Я сочла, что в такой среде я больше не могу работать», - заявила Мяннилаан.
Она заявила, что не пошла рассказывать журналистам о случаях домогательства, как и ее спутник жизни, которого по работе знают многие акулы пера: «Журналист позвонил мне и спросил о домогательстве в январе или феврале прошлого года. Почему он мне позвонил? Это лучше спросить у журналиста. От меня и моего спутника жизни он эту информацию не получал».
Штраф за заглядывание под рубашку
В октябре Мяэ получил от полиции штраф за два конкретных случая, которые, согласно решению суда, произошли 4 июня между 13:00 и 14:00 и 6 августа 2019 года. Однако недостойное поведение имело место с мая 2018 по декабрь 2019 года, когда Мяннилаан работала менеджером по маркетингу.
«Я находилась в коридоре, рядом с кабинетом отдела по маркетингу. Айвар Мяэ подошел и мы стали говорить о премьере. В какой-то момент он подошел ближе. На мне была рубашка с воротником, он отогнул его и стал смотреть, что за белье у меня под одеждой. Затем он меня отпустил, стал громко смеяться и пошел в свой кабинет», - описала Мяннилаан произошедшее 4 июня.
По словам Кереса, Мяэ в то время вообще не было в здании и это он может доказать с помощью записей в блокноте руководителя театра. Там написано, что в 11:00 в кабинете Мяэ началось собрание руководителей театров. До 13:00 он ушел на следующее, проходившее за пределами национальной оперы собрание. По словам Мяэ, покидая здание, он не мог попасть в отдел маркетинга: при выходе из его кабинета на улицу путь лежит мимо него.
Инцидент 6 августа произошел в кабинете Мяэ на собрании отдела маркетинга. За овальным столом было восемь-десять человек, Мяннилаан сидела в центре, по правую руку от Мяэ. «Обычно без пауз это собрание длится около часа. В этот раз на собрании возникла двух- или трехминутная пауза, так как новый менеджер по продажам не мог найти отчет по продажам билетов. Было жарко, на мне была блузка с резинкой на горловине. Мяэ повернулся ко мне, оттянул резинку в свою сторону и отпустил. Это было больно. Некоторые коллеги улыбались, некоторые проигнорировали произошедшее», - описала свидетель.
Мяэ опроверг эти обвинения: «Я такого не делал и такого не помню».
Двусмысленные шуточки и неожиданные падения
По словам Мяннилаан, неприятные случаи происходили при посещении вместе с Мяэ театральной студии. «Однажды Мяэ сказал: Лисанна, я оставил свои наручные часы на твоей тумбочке или зубную щетку в ванной. Я неоднократно говорила ему, что такие комментарии унизительны. Ими он намекает, что я молодая девица, которая находится здесь только для доставления Мяэ удовольствия», - вспоминает она.
Мяннилаан добавила, что порой Мяэ делал вид, что теряет равновесие, и падал на нее: «Часто его руки касались груди, талии или ягодиц. Это все его смешило и он шел дальше. Я его просила не делать подобного».
На вчерашнем заседании показания дала Андреа Фаббри, которая стала работать танцовщицей в национальной опере в 2016 году. Она описала инцидент в кабинете физиотерапевта национальной оперы, который произошел осенью 2019 года.
«На массажном столе на животе лежала танцовщица, ниже плеч ее покрывало полотенце. В помещение зашел Айвар Мяэ, отодвинул шторку, подошел к массажному столу и потревожил женщину. Он пощекотал ее, посмеялся и пошел дальше», - описала Фаббри.
По словам танцовщицы, объятия Мяэ были слишком личными. «Его голова была слишком близко к голове коллеги, тела друг против друга, а объятия длились слишком долго», - уточнила Фаббри.