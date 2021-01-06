Суд в Лондоне отказался освободить Ассанжа под залог

По мнению Барайтсер, "есть серьезные основания полагать, что если Ассанжа освободят сегодня, он не предстанет перед судом в рамках процедуры апелляции" Вашингтона на отказ в экстрадиции.

Решение принято через два дня после того, как британский суд отказался выдать 49-летнего австралийца Соединенным Штатам, сославшись на "ментальное состояние" Ассанжа. По мнению Барайтсер, в случае экстрадиции риск совершения им самоубийства значительно вырастет. Изоляция, в которой основатель WikiLeaks может оказаться в США, окажет на него "угнетающее" воздействие, предупредила судья.

Минюст США продолжит добиваться выдачи

Адвокаты, представляющие интересы американских властей, уже заявили, что подадут апелляцию. В Минюсте США подчеркивают, что продолжат добиваться экстрадиции.

По данным Вашингтона, Ассанж помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменившему пол и ставшему Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений, совершенных американскими солдатами на Ближнем Востоке.

В Соединенных Штатах Ассанжа обвиняют в "самом крупном хищении секретной информации в истории страны". В случае признания его виновным ему грозит до 175 лет тюрьмы.

Ряд политиков в Германии днем ранее призвали освободить основателя WikiLeaks, назвав проходящий в Лондоне процесс над Ассанжем политически мотивированным.

Арест в посольстве Эквадора в Лондоне

В 2012 году Джулиан Ассанж укрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности, основатель WikiLeaks считал, что Швеция может экстрадировать его в США, где разоблачителя хотят судить за публикацию сотен тысяч секретных военных документов об операциях США в Ираке и Афганистане. Позднее шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

Полиция Великобритании в апреле 2019 года арестовала Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку разоблачителя на судебное заседание по повестке. Южноамериканское государство лишило основателя WikiLeaks убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешило британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.