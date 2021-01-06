Житель Причудья: новый закон выгонит с озера простых рыбаков

Нынешние поправки к закону находятся в работе парламента с января прошлого года. Их обсуждали также в Комиссии Рийгикогу по делам сельской жизни, куда пригласили представителей рыболовного бизнеса. Виталий Осипенко возмущается, что многие участники обсуждения говорят о широкой поддержке изменений.

“Министр рассказывал, что 85% рыбаков за это. А на самом деле всё далеко не так. Большинство рыбаков против этого”, - заверяет Виталий Осипенко.

По его мнению, изменение закона приведет к тому, что рыбакам, которые работают на себя, например в качестве FIE, и имеют права лишь на несколько снастей, станет просто невыгодно выходить в озеро. Расходы на топливо, на содержание лодки и ремонт сетей будут больше, чем прибыль от продажи рыбы, которую можно будет поймать. А крупные держатели прав получат гарантированную долю рыбы в озере и - власть над мелкими рыбаками.

“Неделя лова и всё - завязал с рыбалкой. А тот у кого, например, сто разрешений, может даже не ловить сам. Просто потом скажет рыбаку - тебе нужны квоты - вот иди, лови по моим разрешениям”, - говорит Виталий Осипенко.

Действительно ли можно ли будет по обновленному закону продавать неиспользованные квоты? Виталий Осипенко считает, что официально вряд ли, но в реальности простые рыбаки всё равно будут зависимы от крупных владельцев квот.

Айн Сооме из Министерства сельской жизни говорит, что закон не позволит торговать квотами:

“Действующий Закон о рыболовстве предусматривает возможность передачи права на лов рыбы по нотариальному договору в случае, если лицо желает прекратить коммерческий промысел. Однако, поскольку распределение ограниченных возможностей рыболовства предназначено для обеспечения того, чтобы лица, которым предоставляются возможности рыболовства (будь то коммерческие общества или FIE), сами использовали эти возможности рыболовства, предлагаемые поправки к закону также должны решать эту задачу, а не вести к торговле квотами”.

Залезали в долги, чтобы работать свободно

Виталий Осипенко рассказывает, что в 90-е годы исторические права на вылов рыбы были примерно у 20 фирм, которые “унаследовали” их от колхозов:

“Люди, которые имели исторические разрешения, часто сами не ловили, а манипулировали рыбаками. Хочешь идти в озеро? А бумажки-то есть только у меня. Будешь себя плохо вести, я тебе разрешения не дам. А в последнее время произошло так, что рынок всё равно свое дело сделал. Рыбаки стали выкупать разрешения у владельцев разрешений. Неимоверные деньги за них просили, но люди покупали, чтобы работать сами на себя”.