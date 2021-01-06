Житель Причудья: новый закон выгонит с озера простых рыбаков

Немного феодализма в рыбной ловле
Поскольку рыбные запасы в Чудском озере и в связанных с ним Теплом и Псковском озерах не бесконечны, нужно как-то ограничивать вылов рыбы. Сейчас в Эстонии действуют одновременно два вида ограничений. Первый - это годовые квоты на вылов каждого вида рыбы, которые устанавливаются исходя из научных оценок количества рыбы и по договоренности с Россией (ведь рыба не знает, что такое государственная граница). Квоты ежегодно меняются, бывает, что какие-то виды рыбы почти исчезают в озере и их вообще запрещают ловить.
Квоты сейчас - общие для всех рыбаков, то есть, когда все рыбаки в сумме использовали всю квоту, Министерство сельской жизни останавливает лов данного вида рыбы.
Второй способ ограничивать лов - исторические права на вылов рыбы. Если рыбак имеет историческое право, например, на три сети, ему запрещено использовать больше трех сетей одновременно. Эти разрешения на использование тех или иных снастей появились в 90-е годы и выдавались, говоря упрощенно, примерно так - сколько сетей ты использовал в прошлые годы, столько тебе разрешено использовать и в будущем.
Эти права распределены крайне неравномерно - есть рыбаки, имеющие право на 3-5 снастей, а есть “наследники” советских рыболовецких колхозов и другие крупные держатели прав, которые могут использовать одновременно сотни снастей (или продавать часть своих исторических прав рыбакам).
Сейчас рыбак-одиночка и крупный держатель исторических прав останавливают лов одновременно, когда разрешенное количество рыбы выловлено. Но в Рийгикогу находится законопроект, который в корне меняет эту систему. Теперь квоты планируется распределять по снастям. Например, не более 60 кг судака в год на одну сеть (цифра условная, поскольку квоты постоянно меняются).
Пилотный проект по снетку и ряпушке
“Это создало бы ситуацию, при которой обладатель права на рыбный промысел мог бы лучше планировать свою работу и откладывать реализацию своих рыболовных возможностей, и ему не приходилось бы ловить рыбу наперегонки, как в настоящее время”, - объясняет задачу изменений руководитель Отдела рыбного хозяйства Министерства сельской жизни Айн Сооме.
Действительно, рыбаки, просившие изменить закон, жаловались, что периоды, когда лов разрешен, становятся все более короткими.
Изменения касаются только двух видов рыбы - снетка и ряпушки. Но Виталий Осипенко, председатель Союза предприятий и рыбаков-предпринимателей Причудья, который объединяет мелкие фирмы и FIE, рассказывает, что разговоры о переходе на персональные квоты идут давно, и рыбаки уверены, что постепенно новые правила распространятся на всю рыбу.
У Осипенко есть повод не доверять изменениям. Он рассказывает, что лов ряпушки и снетка долгое время был запрещен из-за того, что рыбы стало очень мало. До запрета права на лов снетка имела 21 фирма, после снятия запрета по формуле в законе, которую рыбак называет “чудодейственной”, права вернули только девяти компаниям. А большую часть прав на лов ряпушки после нескольких изменений правил государство передало двум крупным группам компаний.