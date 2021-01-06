В эти выходные Русский театр покажет спектакли онлайн

В эту пятницу, 8 января в 19:00 на YouTube-канале Русского театра будет показан спектакль «Руслан и Людмила», поставленный по мотивам поэмы Александра Сергеевича Пушкина московским режиссёром Денисом Азаровым в 2019 году. Смелая и неоднозначная сценическая интерпретация поделила зрителей на два полюса. И, кажется, никого не оставила равнодушным. В 2020 году спектакль был снят с репертуара театра и онлайн-трансляция – единственная и последняя возможность его увидеть. Спектакль можно будет посмотреть здесь до полуночи воскресенья 10 января. Не пропустите!

Приготовил театр и подарок для маленьких зрителей – трансляцию спектакля «Ледяная роза» по пьесе Елены Скульской в постановке Эдуарда Томана. Премьера спектакля состоялась в 2008 году. Возможно, среди сегодняшних родителей есть те, кто видел эту сказку будучи ребенком и теперь может поделиться ею со своими детьми.

Сказочная история была написана Еленой Скульской по мотивам сказок Ганса Христиана Андерсена и стихов Самуила Маршака. Однако драматург сумела оставить нам лишь одного узнаваемого персонажа, создав удивительно волшебную и оригинальную сказку, наполненную стихами и песнями на стихи Елены Скульской и музыку Эдуарда Томана.

«Ледяная роза» словно изящная музыкальная шкатулка хранит в себе много чудес и волшебства. Русский театр приглашает детей и их родителей погрузиться в эту атмосферу уже в эту субботу, 9 января в 12:00. Трансляция спектакля будет доступна по ссылке также до полуночи воскресенья 10 января.