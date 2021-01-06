Лукашенко: "Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена я бы с ним не здоровался"

"Да, я его считаю своим другом", - сказал Лукашенко в интервью программе "Действующие лица" с Наилей Аскер-заде, фрагмент которого она разместила в своём телеграм-канале в среду.

Так глава Белоруссии ответил на вопрос, считает ли Путина своим другом.

Лукашенко прокомментировал также отношения с президентом Украины Владимиром Зеленским. "Я зла не держу на Володю Зеленского, но с колена я бы с ним не здоровался", - отметил он.

Кроме того, Лукашенко рассказал о том, как Минск видит развитие сотрудничества с США. "Мы хотим и будем стремиться выстраивать с ними отношения", - заявил президент.

В Белоруссии с 9 августа 2020 года продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года.