В доме попечения в Имасту из 85 клиентов короны нет только у двоих

В доме попечения в Имасту положительный результат показали практически все клиенты, но худшее уже позади. В понедельник масштабное тестирование провели в тапаском Põllu Kodus, там выявлен один зараженный.

В Tapa Kodu тестирование прошло вчера. Руководитель Вируского регионального отделения AS Hoolekandeteenused Моника Феофанова сказала, что в тестировании приняли участие 60 клиентов и 28 работников: «Результат у всех негативный».

Вчера анализы взяли у тех постояльцев дома в Имасту, у которых до сих пор результат был отрицательным. Сегодня выяснилось, что есть семь новых зараженных: пять работников и два клиента.

Заведующая домом попечения в Имасту Сигрит Кулланг сказала, что она не беспокоится о том, что количество коронопозитивных людей увеличилось, поскольку и так было ясно, что сдавшие сначала отрицательные тесты люди в итоге могут все равно заболеть.

«Сейчас сдавшие положительный анализ работники ходят на работу, они бессимптомные. Соблюдаем меры самоизоляции», - сказала Кулланг.

В доме попечения в Имасту из 85 клиентов лишь двое имеют негативные результаты анализа: «Клиенты поправляются, то, что они сдают положительные анализы, это неизбежность. К счастью, худшее уже позади».

В начале недели выяснилось, что по результатам анализов в раквереском Lille Kodu из 76 человек семеро имеют положительный результат.

На прошлой неделе выяснилось, что из 30 клиентов тапаского Põllu Kodu заражены 23, из шести работников заболел один.