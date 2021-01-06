Картина дня: подробности стрельбы в Ласнамяэ, добровольно-принудительная вакцинация и дальнейшая судьба ограничений

Полиция: мать была убита на глазах у детей, подозреваемого раздражал шум

Как сообщили сегодня в ходе брифинга представители Пыхьяской окружной прокуратуры и Пыхьяской префектуры полиции, убийство 36-летней женщины, произошедшее вчера на улице Юмера в Ласнамяэ, действительно произошло из-за того, что соседа снизу раздражал шум. Читать далее...

Молодую женщину в Ласнамяэ предположительно убил сосед, который и раньше вел себя агрессивно

Вчера около восьми часов вечера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы. Читать далее...

Как добровольная вакцинация медиков в Эстонии стала добровольно-принудительной

В Эстонии вакцинация добровольная, говорят в один голос чиновники. Но разве можно считать вакцинацию таковой, если в случае отказа тебе грозит увольнение, недоумевает работник таллиннской скорой помощи, пожелавший остаться анонимным. Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 723 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5528 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 723, то есть 13,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Долгосрочный тренд благоприятный, но ограничения снимать рано

Министр социальных дел Танель Кийк, замгендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и глава отделения услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн дали сегодня пресс-конференцию о положении с коронавирусом в Эстонии. Читать далее...

В Пюхтицком монастыре от коронавируса умерли несколько монахинь и духовник

Расположенный в волости Алутгаузе Пюхтицкий монастырь, в котором в конце прошлого года выявили вспышку коронавируса, вышел из самой тяжелой ситуации, сказал ERR член Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата Сергей Мянник. Читать далее...

Власти Таллинна рассказали о своих новых решениях

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, где власти Таллинна рассказали о своих новых решениях. Читать далее...

Владелец ночного клуба взял кредит как частное лицо, чтобы избежать краха бизнеса

Владелец ночного клуба Cheers в Вильянди был вынужден взять кредит на содержание предприятия и покрытие текущих расходов. Владелец нескольких ночных клубов имеет больше всего претензий к правительству, которое, по его словам, забыло поддержать его бизнес, пишет Sakala.

Переходный период Брекзита закончился: что нужно знать жителям Эстонии

С 1 января завершается переходный период выхода Великобритании из Евросоюза (брекзита), и это означает, что к торговле с Великобританией больше не применяются принципы Таможенного союза. Теперь при поездке в Великобританию или возвращении из нее, а также при заказе посылок или товарообмене между предприятиями следует учитывать таможенные процедуры. Читать далее...

В доме попечения в Имасту из 85 клиентов короны нет только у двоих

На этой неделе в нескольких домах попечения провели очередное масштабное тестирование. Коронавирус из них никак не уходит, а продолжает постепенно распространятся, увеличивая количество зараженных. Читать далее...

Свидетельница в суде: часто руки Айвара Мяэ касались груди, талии или ягодиц

Айвар Мяэ, который ушел с поста главы национальной оперы «Эстония» из-за скандала с домогательствами, вчера в Харьюском уездном суде начал борьбу за отмену штрафа в размере 400 евро, наложенного на него в октябре прошлого года за проступок. Читать далее...