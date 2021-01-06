Картина дня: подробности убийства в Ласнамяэ, новый трюк мошенников и добровольно-принудительная вакцинация
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 января.
Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 января.
Как сообщили сегодня в ходе брифинга представители Пыхьяской окружной прокуратуры и Пыхьяской префектуры полиции, убийство 36-летней женщины, произошедшее вчера на улице Юмера в Ласнамяэ, действительно произошло из-за того, что соседа снизу раздражал шум. Читать далее...
К дому, где жила мать двоих детей Полина, убитая вчера вечером в таллиннском районе Ласнамяэ, люди приносят цветы и свечи. Читать дальше...
Старейшина столичного района Ласнамяэ заявил, что специалисты отдела по защите детей управы сейчас решают вопрос об опеке на двумя детьми - 4 и 6 лет, которые вчера, 5 января, стали свидетелями убийства своей 36-летней матери. Читать дальше...
Вчера около восьми часов вечера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы. Читать далее...
В Эстонии вакцинация добровольная, говорят в один голос чиновники. Но разве можно считать вакцинацию таковой, если в случае отказа тебе грозит увольнение, недоумевает работник таллиннской скорой помощи, пожелавший остаться анонимным. Читать далее...
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5528 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 723, то есть 13,1% от общего количества тестов. Читать далее...
Министр социальных дел Танель Кийк, замгендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и глава отделения услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн дали сегодня пресс-конференцию о положении с коронавирусом в Эстонии. Читать далее...
Расположенный в волости Алутгаузе Пюхтицкий монастырь, в котором в конце прошлого года выявили вспышку коронавируса, вышел из самой тяжелой ситуации, сказал ERR член Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата Сергей Мянник. Читать далее...
Swedbank сообщает, что снова распространяются мошеннические звонки. Мошенники звонят якобы с банковского номера и пытаются получить доступ к интернет-банку клиента. Теперь они предлагают выйти из II ступени на льготных условиях. Читать дальше...
Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, где власти Таллинна рассказали о своих новых решениях. Читать далее...
Владелец ночного клуба Cheers в Вильянди был вынужден взять кредит на содержание предприятия и покрытие текущих расходов. Владелец нескольких ночных клубов имеет больше всего претензий к правительству, которое, по его словам, забыло поддержать его бизнес, пишет Sakala.
С 1 января завершается переходный период выхода Великобритании из Евросоюза (брекзита), и это означает, что к торговле с Великобританией больше не применяются принципы Таможенного союза. Теперь при поездке в Великобританию или возвращении из нее, а также при заказе посылок или товарообмене между предприятиями следует учитывать таможенные процедуры. Читать далее...
В начале этой недели эстонские призывники вернулись в свои воинские части после двухнедельного отпуска. У 187 из них есть симптомы Covid-19, и всем им необходимо сдать тест на коронавирус. Их дальнейшая судьба зависит от результатов анализа. Читать дальше...
На этой неделе в нескольких домах попечения провели очередное масштабное тестирование. Коронавирус из них никак не уходит, а продолжает постепенно распространятся, увеличивая количество зараженных. Читать далее...
Айвар Мяэ, который ушел с поста главы национальной оперы «Эстония» из-за скандала с домогательствами, вчера в Харьюском уездном суде начал борьбу за отмену штрафа в размере 400 евро, наложенного на него в октябре прошлого года за проступок. Читать далее...
Сегодня утром пешехода в Пярну удивила ярко-зеленая вода, вытекающая из подземной трубы в реку. По словам ведущего инспектора Департамента окружающей среды по Пярнускому уезду, это индикаторное вещество, добавляемое для обнаружения утечек в теплотрассе. Читать дальше...
Окончательное решение о том, как будет выглядеть школьное обучение после зимних каникул, правительство примет в четверг по итогам встречи с научным советом, заявил министр социальных дел Танель Кийк. Читать дальше...
Государственный суд не принял к рассмотрению кассацию по делу так называемой чеченской преступной группировки. Таким образом, признанному виновным в руководстве преступной группировкой Харону Дикаеву придется провести 12 лет за решеткой. Читать дальше...
С четверга, 7 января, изменится организация движения на развязке Вяо на Петербургском шоссе в направлении Нарва-Таллинн. На Петербургском шоссе движение в сторону города будет направлено по новой построенной дороге между Раху-теэ и Вяо-теэ. Читать далее...
Партия «Эстония 200» пойдет на местные выборы 2021 года в Тарту с полным списком, кандидатом в мэры города назначена председатель партии Кристина Каллас. Читать дальше...
Лучшим тренером года недавно признали известную в прошлом фигуристку Анну Леванди (Кондрашову), чья ученица Эва-Лотта Кийбус заняла в минувшем году седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию и успешно выступила на ноябрьском этапе Гран-при в Москве. Читать дальше...
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