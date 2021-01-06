Ср, 6.01.2021
Адреналин зашкаливал так, что укола я не почувствовала! Елена Розинко
Елена Розинко
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Картина дня: подробности убийства в Ласнамяэ, новый трюк мошенников и добровольно-принудительная вакцинация
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Картина дня: подробности убийства в Ласнамяэ, новый трюк мошенников и добровольно-принудительная вакцинация

Traagiline sündmus leidis aset Ümera tänaval tavalises viiekorruselises paneelmajas.

ФОТО: Madis Veltman

Rus.Postimees составил короткий обзор самых важных новостей по состоянию на 6 января.

Полиция: мать была убита на глазах у детей, подозреваемого раздражал шум

Как сообщили сегодня в ходе брифинга представители Пыхьяской окружной прокуратуры и Пыхьяской префектуры полиции, убийство 36-летней женщины, произошедшее вчера на улице Юмера в Ласнамяэ, действительно произошло из-за того, что соседа снизу раздражал шум. Читать далее...

ГАЛЕРЕЯ 〉 К дому убитой в Ласнамяэ женщины люди несут цветы

К дому, где жила мать двоих детей Полина, убитая вчера вечером в таллиннском районе Ласнамяэ, люди приносят цветы и свечи. Читать дальше...

Старейшина: сейчас решается вопрос об опеке над детьми убитой в Ласнамяэ женщины

Старейшина столичного района Ласнамяэ заявил, что специалисты отдела по защите детей управы сейчас решают вопрос об опеке на двумя детьми - 4 и 6 лет, которые вчера, 5 января, стали свидетелями убийства своей 36-летней матери. Читать дальше...

Молодую женщину в Ласнамяэ предположительно убил сосед, который и раньше вел себя агрессивно

Вчера около восьми часов вечера в Ласнамяэ стреляли в молодую женщину. От полученных ранений 36-летняя потерпевшая скончалась. По подозрению в совершении преступления задержан 80-летний мужчина, который пытался скрыться с места происшествия, но быстро был найден в другом районе столицы. Читать далее...

Как добровольная вакцинация медиков в Эстонии стала добровольно-принудительной

В Эстонии вакцинация добровольная, говорят в один голос чиновники. Но разве можно считать вакцинацию таковой, если в случае отказа тебе грозит увольнение, недоумевает работник таллиннской скорой помощи, пожелавший остаться анонимным. Читать далее...

Коронавирус подтвержден еще у 723 жителей Эстонии

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 5528 тестов на коронавирус, из них первичных положительных тестов было 723, то есть 13,1% от общего количества тестов. Читать далее...

Долгосрочный тренд благоприятный, но ограничения снимать рано

Министр социальных дел Танель Кийк, замгендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма и глава отделения услуг первичного уровня Больничной кассы Кюлли Фридеманн дали сегодня пресс-конференцию о положении с коронавирусом в Эстонии. Читать далее...

В Пюхтицком монастыре от коронавируса умерли несколько монахинь и духовник

Расположенный в волости Алутгаузе Пюхтицкий монастырь, в котором в конце прошлого года выявили вспышку коронавируса, вышел из самой тяжелой ситуации, сказал ERR член Синода Эстонской православной церкви Московского патриархата Сергей Мянник. Читать далее...

Телефонные мошенники сменили тактику: теперь они предлагают выйти из II ступени на льготных условиях

Swedbank сообщает, что снова распространяются мошеннические звонки. Мошенники звонят якобы с банковского номера и пытаются получить доступ к интернет-банку клиента. Теперь они предлагают выйти из II ступени на льготных условиях. Читать дальше...

Власти Таллинна рассказали о своих новых решениях

Сегодня прошла пресс-конференция Таллиннской городской управы, где власти Таллинна рассказали о своих новых решениях. Читать далее...

Владелец ночного клуба взял кредит как частное лицо, чтобы избежать краха бизнеса

Владелец ночного клуба Cheers в Вильянди был вынужден взять кредит на содержание предприятия и покрытие текущих расходов. Владелец нескольких ночных клубов имеет больше всего претензий к правительству, которое, по его словам, забыло поддержать его бизнес, пишет Sakala.

Переходный период Брекзита закончился: что нужно знать жителям Эстонии

С 1 января завершается переходный период выхода Великобритании из Евросоюза (брекзита), и это означает, что к торговле с Великобританией больше не применяются принципы Таможенного союза. Теперь при поездке в Великобританию или возвращении из нее, а также при заказе посылок или товарообмене между предприятиями следует учитывать таможенные процедуры. Читать далее...

Для почти двух сотен призывников рождественские каникулы закончились изоляцией

В начале этой недели эстонские призывники вернулись в свои воинские части после двухнедельного отпуска. У 187 из них есть симптомы Covid-19, и всем им необходимо сдать тест на коронавирус. Их дальнейшая судьба зависит от результатов анализа. Читать дальше...

В доме попечения в Имасту из 85 клиентов короны нет только у двоих

На этой неделе в нескольких домах попечения провели очередное масштабное тестирование. Коронавирус из них никак не уходит, а продолжает постепенно распространятся, увеличивая количество зараженных. Читать далее...

Свидетельница в суде: часто руки Айвара Мяэ касались груди, талии или ягодиц

Айвар Мяэ, который ушел с поста главы национальной оперы «Эстония» из-за скандала с домогательствами, вчера в Харьюском уездном суде начал борьбу за отмену штрафа в размере 400 евро, наложенного на него в октябре прошлого года за проступок. Читать далее...

ФОТО 〉 Прохожих шокировала вытекающая из трубы в реку вода ядовито-зеленого цвета

Сегодня утром пешехода в Пярну удивила ярко-зеленая вода, вытекающая из подземной трубы в реку. По словам ведущего инспектора Департамента окружающей среды по Пярнускому уезду, это индикаторное вещество, добавляемое для обнаружения утечек в теплотрассе. Читать дальше...

Министр Кийк: решение по школам правительство примет в четверг

Окончательное решение о том, как будет выглядеть школьное обучение после зимних каникул, правительство примет в четверг по итогам встречи с научным советом, заявил министр социальных дел Танель Кийк. Читать дальше...

Приговор вступил в силу: Харон Дикаев проведет за решеткой 12 лет

Государственный суд не принял к рассмотрению кассацию по делу так называемой чеченской преступной группировки. Таким образом, признанному виновным в руководстве преступной группировкой Харону Дикаеву придется провести 12 лет за решеткой. Читать дальше...

На важнейшей таллиннской развязке изменится движение

С четверга, 7 января, изменится организация движения на развязке Вяо на Петербургском шоссе в направлении Нарва-Таллинн. На Петербургском шоссе движение в сторону города будет направлено по новой построенной дороге между Раху-теэ и Вяо-теэ. Читать далее...

Председатель партии «Эстония 200» Кристина Каллас баллотируется в мэры

Партия «Эстония 200» пойдет на местные выборы 2021 года в Тарту с полным списком, кандидатом в мэры города назначена председатель партии Кристина Каллас. Читать дальше...

Анна Леванди: мы боялись, что потеряем целые плеяды спортсменов

Лучшим тренером года недавно признали известную в прошлом фигуристку Анну Леванди (Кондрашову), чья ученица Эва-Лотта Кийбус заняла в минувшем году седьмое место на чемпионате Европы по фигурному катанию и успешно выступила на ноябрьском этапе Гран-при в Москве. Читать дальше...

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