Оборот известной сети магазинов одежды в прошлом году сильно снизился

В Латвии в прошлом году розничные продажи упали на 11,8 процента до 52,4 миллиона евро, а в Литве - на 19,8 процента до 118,3 миллиона евро, известила компания Apranga биржу.
В четвертом квартале розничные продажи группы упали на 25,8 процента до 53,7 миллиона евро. Снижение составило 14,9 процента в Эстонии, 20,3 процента в Латвии и 30,7 процента в Литве.
В декабре розничные продажи группы снизились на 46,6 процента до 13,7 миллиона евро по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Из-за коронавирусных ограничений все магазины группы временно закрыты в Литве с 16 декабря, а в Латвии - с 19 декабря.
В течение года Apranga открыла пять и закрыла 12 магазинов, а также перестроила семь магазинов.
В настоящее время у концерна 179 магазинов, из которых 104 расположены в Литве, 48 - в Латвии и 27 - в Эстонии. Площадь магазинов составляет 92,6 тысячи квадратных метров, что на 1,3 процента меньше, чем год назад.
Помимо собственного производства, Apranga также продает продукцию Zara, Emporio Armani, Burberry, Hugo Boss, Aldo, Armani Jeans, Bershka, Karen Millen, Mango, Marella, Massimo Dutti, Nude, Promodi, Pull & Bear и Stradivarius.