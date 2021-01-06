Оборот известной сети магазинов одежды в прошлом году сильно снизился

В Латвии в прошлом году розничные продажи упали на 11,8 процента до 52,4 миллиона евро, а в Литве - на 19,8 процента до 118,3 миллиона евро, известила компания Apranga биржу.

В четвертом квартале розничные продажи группы упали на 25,8 процента до 53,7 миллиона евро. Снижение составило 14,9 процента в Эстонии, 20,3 процента в Латвии и 30,7 процента в Литве.

В декабре розничные продажи группы снизились на 46,6 процента до 13,7 миллиона евро по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Из-за коронавирусных ограничений все магазины группы временно закрыты в Литве с 16 декабря, а в Латвии - с 19 декабря.

В течение года Apranga открыла пять и закрыла 12 магазинов, а также перестроила семь магазинов.

В настоящее время у концерна 179 магазинов, из которых 104 расположены в Литве, 48 - в Латвии и 27 - в Эстонии. Площадь магазинов составляет 92,6 тысячи квадратных метров, что на 1,3 процента меньше, чем год назад.