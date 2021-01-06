Ср, 6.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Оборот известной сети магазинов одежды в прошлом году сильно снизился

Концерн Apranga продает в странах Балтии продукцию Zara

ФОТО: Margus Ansu / Postimees

Согласно неаудированным данным, розничный оборот литовского ритейлера одежды Apranga, работающего также и в Эстонии, упал в 2020 году на 17,6 процента до 204,2 миллиона евро. В Эстонии розничные продажи снизились на 18,5 процента до 33,5 миллиона евро, пишет Postimees.

В Латвии в прошлом году розничные продажи упали на 11,8 процента до 52,4 миллиона евро, а в Литве - на 19,8 процента до 118,3 миллиона евро, известила компания Apranga биржу.

В четвертом квартале розничные продажи группы упали на 25,8 процента до 53,7 миллиона евро. Снижение составило 14,9 процента в Эстонии, 20,3 процента в Латвии и 30,7 процента в Литве.

В декабре розничные продажи группы снизились на 46,6 процента до 13,7 миллиона евро по сравнению с тем же месяцем 2019 года. Из-за коронавирусных ограничений все магазины группы временно закрыты в Литве с 16 декабря, а в Латвии - с 19 декабря.

В течение года Apranga открыла пять и закрыла 12 магазинов, а также перестроила семь магазинов.

В настоящее время у концерна 179 магазинов, из которых 104 расположены в Литве, 48 - в Латвии и 27 - в Эстонии. Площадь магазинов составляет 92,6 тысячи квадратных метров, что на 1,3 процента меньше, чем год назад.

Помимо собственного производства, Apranga также продает продукцию Zara, Emporio Armani, Burberry, Hugo Boss, Aldo, Armani Jeans, Bershka, Karen Millen, Mango, Marella, Massimo Dutti, Nude, Promodi, Pull & Bear и Stradivarius.

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