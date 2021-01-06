Европейский регулятор одобрил вакцину от коронавируса компании Moderna

Комитет агентства изучил данные о качестве, безопасности и эффективности этого препарата и рекомендовал Еврокомиссии выдать условное разрешение на ее использование для лиц старше 18 лет.

Это вторая вакцина от COVID-19, рекомендованная EMA для продажи. Первой была вакцина, созданная в сотрудничестве компаний Pfizer и BioNTech.

По данным EMA, в клинических исследованиях вакцины компании Moderna приняло участие около 30 000 человек, из которых половина была вакцинирована и половина относилась к контрольной группе. Данная вакцина предполагает введение двух доз с разницей в 28 дней.

В рамках единой закупки стран ЕС договорено о поставке 234 000 доз вакцины от Moderna, которой хватит на 117 000 человек.