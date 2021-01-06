Ср, 6.01.2021
Вольница очень быстро вскружила головы молодняку, не упустившему возможности оттянуться по полной. Игорь Калакаускас
Игорь Калакаускас
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Деревом года выбран можжевельник

Ползучий можжевельник разных цветовых оттенков хорошо покрывает почву, чем препятствует росту сорняков.

ФОТО: Маргус Ансу

Редакция журнала Eesti Loodus с 1996 года выбирает дерево года. Как и в самый первый раз, деревом этого года стал можжевельник обыкновенный (Juniperus communis).

Можжевельник заслуживает внимания по ряду причин. Он считается символом выносливости, можжевельник оживляет сухие культурные ландшафты на островах и западе Эстонии. Можжевельник обыкновенный — один из видов деревьев с самым широким ареалом в мире. В Эстонии можжевельник часто встречается в виде кустарника, но нередки и деревья можжевельника.

Можжевельник двудомное растение: женские и мужские шишки растут на разных растениях. В начале весны пылят желтоватые мужские шишки, а после оплодотворения зеленоватой женской шишки она развивается в шишкоягоды. В первый год шишки зеленые, к концу второго года они созревают и становятся иссиня-черными.

У можжевельника много способов применения: например, из его древесины строят заборы, вырезают пивные кружки и прочие деревянные предметы. Ягоды можжевельника входят в состав приправ, лекарств и джина. Можжевельник играет важную роль в полуприродных сообществах, в нем живут луговой чекан и другие птицы. Eesti Loodus планирует в течение года подробнее рассказывать о можжевельнике и его свойствах.

В январском номере Eesti Loodus рассказывается и о других организмах года: птилиуме, скворце, саркодоне грязно-буро-фиолетовом, тайнике сердцевидном, медведице-кайя и крысе, а также почве года — щебенистой почве. Главная тема январского номера — важность света и темноты для живой природы и световое загрязнение.

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